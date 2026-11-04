Lunedì 2 chiude il Colle del Piccolo

LA THUILE (fci) A partire dalle 11 di lunedì 2 novembre il Colle del Piccolo San Bernardo sarà chiuso al traffico per la stagione invernale. Il provvedimento – si legge in una nota dell’Anas – è stato concordato con il gestore che ha competenza sul proseguimento del collegamento internazionale in territorio francese. In Italia, la chiusura sarà in vigore dal bivio per località Les Suches fino al confine di Stato con la Francia. Con la chiusura al traffico della statale saranno smontate le barriere laterali e la segnaletica verticale che rischiano di essere compromesse da slavine e valanghe. La rimozione agevolerà le operazioni di sgombero neve propedeutiche alla riapertura, in primavera. Per la stagione invernale, la società Funivie Piccolo San Bernardo assume la gestione dell’area su cui si sviluppa il tracciato della statale 26, parte integrante del comprensorio sciistico.