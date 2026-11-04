Maison des Bénévoles intitolata a Giuseppe Montesano, cerimonia sabato 14 novembre

LA THUILE (mm4) Era marzo del 2025 quando il consiglio comunale di La Thuile decise di intitolare al professor Giuseppe Montesano l’ex microcomunità per anziani del paese che dal 2020 a Villaret ospita la Maison des Bénévoles, dove hanno la loro sede i volontari e le associazioni del territorio, come 118, Protezione Civile, Vigili del Fuoco, cacciatori e altri sodalizi.

Una scelta particolarmente azzeccata, perché Giuseppe Montesano fu lo storico medico, specializzato in pneumologia, responsabile dell’infermeria delle miniere e della condotta di La Thuile dal 1933 al 1954, continuando però anche successivamente la sua opera a favore dei minatori e degli abitanti del paese.

Classe 1907, Giuseppe Montesano – deceduto nella sua casa di Courmayeur, dove si era sposato, nel 1992 – aveva le sue origini in un bellissimo paese dell’allora Lucania, l’odierna Basilicata, San Mauro Forte, dove tornava ogni anno e dove offriva gratuitamente le sue prestazioni a favore di una popolazione locale durante i periodi delle vacanze famigliari. Laureato in Medicina nel 1931 a Napoli, vinse il concorso per la condotta di La Thuile dove rimase appunto per 21 anni, costruendo pure una casa a Les Suches e creando una riserva di caccia, sua grandissima passione.

Oltre alla medicina, Giuseppe Montesano aveva dentro la passione per la politica a favore dei più deboli. Socialista fin dalla gioventù, divenne amico personale di Giuseppe Saragat, aderendo dal 1947 al Partito Socialdemocratico Italiano, il PSDI. Consigliere comunale ad Aosta dal 1956 al 1959, venne successivamente eletto in Consiglio Valle per 3 legislature, dal 1959 al 1973, divenendone pure presidente dal 1968 al 1973.

Finalmente ora, dopo mesi di attesa, è stata fissata la data della cerimonia di intitolazione al professor Giuseppe Montesano del complesso di Villaret: sarà sabato 14 novembre prossimo alle 18, alla presenza dei figli Mirella che abita a Saint-Pierre e Ruggero che vive nel Regno Unito.