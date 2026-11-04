Villeneuve, dosso sul viadotto. Senso unico ancora 20 giorni

VILLENEUVE (fci) Sul viadotto Champagne della strada statale 26 – tra Villeneuve e Arvier – è in corso un nuovo intervento, che prevede il sollevamento dell’impalcato di alcuni centimetri. Attività che determina, per gli utenti che percorrono la strada, la percezione di un dosso, mitigato mediante apposite rampe di raccordo provvisorie installate in carreggiata. Il sollevamento dell’impalcato consente l’installazione dei nuovi appoggi, dispositivi collocati al di sotto della struttura che garantiscono il corretto assorbimento delle sollecitazioni e il regolare funzionamento dell’opera (anche dal punto di vista sismico). Nei primi giorni della prossima settimana il dislivello sarà definitivamente eliminato mediante la stesura del nuovo strato di pavimentazione, che uniformerà il piano viabile tra il viadotto Villeneuve e il contiguo viadotto Champagne, eliminando ogni possibile disagio alla circolazione fanno sapere dall’Anas. Fino a venerdì 20 novembre lungo il tratto resterà in vigore il senso unico alternato per consentire l’installazione dei giunti di dilatazione e delle griglie di raccolta delle acque meteoriche. La limitazione sarà sospesa durante i fine settimana. I lavori di risanamento conservativo dei viadotti Villeneuve e Champagne sono in fase di completamento. L’intervento ha previsto il ripristino delle superfici, l’impermeabilizzazione dell’impalcato, la sostituzione degli appoggi, dei giunti di dilatazione e delle barriere laterali, la sistemazione del sistema di smaltimento delle acque meteoriche e il rifacimento della pavimentazione. L’investimento complessivo ammonta a circa 4,9 milioni di euro.