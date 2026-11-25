AYAS (mes) Elena Becquet è la nuova sindaca di Ayas. È stata eletta domenica scorsa, 15 novembre, al termine di una competizione elettorale particolarmente sentita in paese, nella quale ha ottenuto una netta affermazione (il 78,04 per cento) nei confronti dell’avversaria Lorenza Collé che si è fermata al 21,96 per cento.

La lista “Ayas Pè oùei è pè demàn” dell’albergatrice ha ottenuto 572 voti, contro i 161 di “Ripartire da Ayas”, guidata da Lorenza Collé.

In Consiglio entrano quindi, per la lista vincente, Paola Battistin, Herman Buchan, Liliana Burgay, Jordi Favre, Ivana Gaillard, Pietro Gugliada, Elia Obert, Jean Noel Origone, Marco Perono e Pierre Vicquery (esclusi Gabriele Bosonin e Monica Chasseur). Della lista avversaria, nelle fila della minoranza entrano, oltre alla capolista Lorenza Collé, Claudio Obert e Jean Claude Maresca.

Grande la soddisfazione della neoeletta Sindaca, che ha voluto innanzitutto ringraziare gli elettori per la fiducia accordata alla sua squadra. «Ci davano per favoriti in paese, ma non pensavamo di raggiungere un risultato così evidente. – commenta Elena Becquet – Siamo molto soddisfatti e ringraziamo tutta la popolazione per il sostegno che ci ha dimostrato. Essere la prima donna sindaco è motivo di grande orgoglio». «In questo momento la priorità è la stagione invernale, che possiamo considerare già avviata con la nevicata di giovedì mattina. – prosegue Elena Becquet – Questo significa innanzitutto occuparsi della gestione della spalatura della neve e raccogliere il testimone per l’organizzazione degli eventi natalizi, che ci sono stati consegnati dall’Assessore al Turismo uscente. Dobbiamo inoltre affrontare le questioni burocratiche legate al passaggio di consegne, anche in vista della fine dell’anno. Sono impegni immediati che richiedono attenzione e organizzazione». E per quanto riguarda i progetti a più lungo termine? «Dopo le festività, una volta approvato il bilancio, potremo cominciare a ragionare con maggiore tranquillità sulle prospettive future. Tra i temi sui quali intendiamo lavorare ci sono la rivalutazione del patrimonio edilizio comunale e la gestione dell’attuale centro traumatologico. Sono questioni importanti che richiedono approfondimenti e una visione di prospettiva». «Con la minoranza la collaborazione è iniziata fin da subito. – conclude Elena Becquet – Abbiamo accolto la proposta di effettuare insieme una ricognizione sullo stato degli appalti attualmente in essere, in modo da avere tutti la piena consapevolezza delle opere e degli interventi già avviati. Crediamo sia importante partire dalla conoscenza di ciò che è già in marcia, lavorando con un approccio condiviso».

Verso una Giunta a maggioranza femminile

Per quanto riguarda i vari passaggi amministrativi, il primo Consiglio comunale è convocato per martedì prossimo, 24 novembre, alle 20.30. Non sono ancora stati ufficializzati i nomi degli assessori. La loro individuazione, spiega la neo eletta Sindaca, avverrà sulla base delle preferenze ottenute dai candidati alle urne, secondo quanto concordato già nella fase preelettorale. La nuova Giunta potrebbe quindi essere composta da Ivana Gaillard (181 preferenze), Liliana Burgay (174), Jean-Noel Origone (114) e Paola Battistin (108).

«Il voto delle elezioni comunali consegna un messaggio che nessuno può ignorare: ad Ayas esiste, e ora sarà legittimamente rappresentata in Consiglio comunale, una visione diversa dello sviluppo del territorio. – afferma Lorenza Collé – Non si tratta di una voce di protesta, ma di un’idea precisa di futuro, condivisa da una parte significativa della comunità, che i consiglieri eletti di “Ripartire da Ayas” hanno il mandato e la responsabilità di portare nelle istituzioni. È una visione che mette al centro la protezione e la cura del patrimonio ambientale come bene comune da custodire e non come risorsa da consumare. Ed è una visione che rivendica una prioritaria attenzione alla vita della comunità locale. Questo significa riqualificare la vita sociale e culturale del paese, restituire spazi, occasioni e servizi a residenti e famiglie, perché la comunità non venga ridotta a una posizione subalterna rispetto alle logiche turistiche. Il turismo è una risorsa fondamentale, ma deve essere al servizio della comunità, non il contrario. Su questa base, il nostro impegno in Consiglio comunale si fonda su un principio irrinunciabile: le scelte che riguardano il futuro di Ayas devono essere costruite insieme a chi la abita. Saremo una minoranza vigile e propositiva. Eserciteremo con rigore il ruolo di controllo che ci è affidato, ma non faremo opposizione per principio. Dichiariamo fin d’ora la nostra disponibilità a collaborare con la maggioranza su tutte le questioni che riguardano la vita della comunità».

Alessandra Merlo

“Ayas pè oùei è pè demàn”

572 (78,04%) “Ripartire da Ayas”

161 (21,96%) Sindaco: Elena Becquet

Vicesindaco: Diego Merlet Consiglieri Consiglieri Ivana Gaillard 181 Lorenza Collé Liliana Burgay 174 Claudio Obert Jean Noel Origone 114 Jean Claude Maresca 39 Paola Battistin 108 Franco Obert 34 Jordi Favre 96 Giulio Ghirardo 32 Herman Buchan 86 Marco Brunod 27 Marco Perono 81 Isabella Zecca 23 Pietro Gugliada 76 Marzia Mosca 18 Pierre Vicquery 72 Valeria Bona 14 Elia Obert 69 Nikola Thomas 9 Gabriele Bosonin 56 Alina Piazza 5 Monica Chasseur 32 Federico Scotti 3