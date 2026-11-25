CHALLAND-SAINT-ANSELME (qdn) «La prossima settimana ad Aosta i nostri tecnici si confronteranno con la Soprintendenza per approfondire la situazione e per individuare le possibili soluzioni. Sulla base di quello che emergerà da questo incontro, valuteremo come procedere». Il sindaco di Challand-Saint-Anselme Piero Dufour annunciava così ieri, venerdì 20 novembre, i possibili sviluppi della questione dell’ex scuola di Tilly al termine di una settimana di polemiche furibonde. La facciata dell’edificio potrebbe quindi cambiare nuovamente aspetto: in che modo, però, deve ancora essere deciso.

La festa e le polemiche

Quella di sabato 14 novembre doveva essere una festa per l’inaugurazione di un edificio abbandonato e rimesso a nuovo come sede della tata famigliare. Invece le polemiche hanno travolto il taglio del nastro dell’ex scuola di Tilly, a Challand-Saint-Anselme. Il motivo: la scelta di recuperare la scritta di epoca fascista “Scuola rurale milite ignoto” – e non “Ecole Elémentaire”, che l’aveva sostituita da oltre sessant’anni. Poco più in alto sono tornate perfettamente leggibili altre 2 scritte: “Tilly” e l’acronimo “ONB” che sta per Opera Nazionale Balilla.

Le reazioni sdegnate

Il riemergere della scritta originaria ha scatenato una serie di reazioni sdegnate, a cominciare da quella di Jean Voulaz, responsabile del Centre culturel Joseph Thiébat: «Si sono bevuti il cervello? – tuona – La scritta fascista era stata cancellata per legge dopo la Liberazione e tutti ricordano la bella dicitura “Ecole Elémentaire”. Benissimo che sia stata ristrutturata la scuola, malissimo il recupero della scritta fascista. E’ una vergogna per Challand e per tutta la Valle d’Aosta! Volevano anche mettere il busto del Duce da qualche parte? Faremo una raccolta di firme per rimuovere la scritta e scriverò al Presidente Mattarella».

Nei giorni successivi all’inaugurazione le reazioni si sono moltiplicate. «L’Opera Nazionale Balilla, organizzazione giovanile paramilitare del regime, fu uno degli strumenti principali attraverso cui la dittatura fascista irregimentò l’infanzia e la gioventù, negando il pensiero critico, italianizzando e impedendo di utilizzare il francese nella nostra regione, educando all’obbedienza cieca e alla guerra. Vedere quell’acronimo campeggiare nuovamente sopra l’ingresso di una struttura destinata oggi all’infanzia non è accettabile ed ecco perché era stata sostituita! – ricorda in una nota l’Anpi Valle d’Aosta – La tutela dei beni architettonici non può mai tradursi nella legittimazione visiva della propaganda fascista. L’Anpi rivolge un appello all’Amministrazione comunale, alla Regione e agli organi di tutela affinché si proceda al ripristino della facciata con la sola scritta “École élémentaire”».

Qualche giorno dopo l’inaugurazione, la Jeunesse Valdôtaine ha rivendicato il blitz notturno con l’affissione, su una finestra dell’edificio, di un manifesto con il volto dell’Abbé Trèves, protagonista della Resistenza e della difesa del francese in Valle d’Aosta, e la citazione «Une injustice qui crie vengeance!», tratta da un suo celebre scritto del 1923, l’anno in cui il regime di Mussolini avviò la soppressione dell’insegnamento della lingua francese nelle scuole valdostane. «Ces jours-ci, les communes valdôtaines célèbrent le 80ème anniversaire du rétablissement des municipalités telles qu’elles existaient à l’époque préfasciste. Or, c’est précisément en ce moment qu’une inscription fasciste réapparaît sur la façade d’un bâtiment scolaire à Challand-Saint-Anselme, donnant l’impression que ces 80 années ne se sont jamais écoulées. – scrive la Jeunesse – Il est inacceptable qu’en 2026, sur un établissement scolaire, l’inscription «O.N.B.» (Opera Nazionale Balilla) apparaisse à nouveau, parfaitement lisible. Il est paradoxal que, là même où les jeunes devraient acquérir les valeurs qui les guideront tout au long de leur vie, soient exposés les symboles d’un mouvement qui a piétiné et supprimé les valeurs fondamentales de l’humanité par la force et la violence».

Pure l’associazione “Nos Accents” ha preso posizione chiedendo «il ripristino dell’iscrizione in francese; la chiarificazione del processo che ha condotto alla scelta e la verifica delle autorizzazioni delle Soprintendenza; l’impegno per il futuro che questo incidente serva a rinforzare la vigilanza sulla presenza del francese negli spazi pubblici».

Il movimento politico Adu VdA in una nota di ieri, venerdì, ha messo in rapporto le scritte sulla facciata della scuola di Tilly con la mostra dedicata a Pino Rauti alla Camera dei Deputati, rimarcando come «il fascismo può tornare a essere riabilitato, esibito e celebrato, persino sopra la porta di una scuola per i bambini » e chiedendo «al Comune e alla Regione il ripristino immediato della scritta “École élémentaire”, con eventualmente una targa che contestualizzi l’O.N.B. come traccia del regime totalitario fascista».

La Cisl VdA ha espresso «profonda amarezza» auspicando che «i decisori istituzionali rivedano questa scelta» mentre l’Istituto Storico della Resistenza ha parlato di «restauromania» scrivendo che «operazioni di restauro condotte in questo modo hanno più a che fare con una venerazione dei resti, quali che siano, piuttosto che con la storia come conoscenza, che richiede contestualizzazione, analisi critica e anche profondità temporale; una profondità temporale di cui lo stesso edificio della scuola di Challand portava le tracce, visto che sui suoi muri si è potuta leggere per decenni un’altra scritta (École Élémentaire), quella sì cancellata, malgrado il suo indubbio valore storico».

“Una scelta del Comune non della Soprintendenza”

«Avrei preferito l’iscrizione in francese che era lì da 60 anni. – riflette l’assessore regionale all’Istruzione e Cultura Erik Lavevaz – Avrei valorizzato un altro momento della storia: proprio quello che ha significato la cancellazione di quelle scritte, cioè il momento in cui abbiamo ripreso la libertà di rappresentare la nostra identità e quindi di poter parlare in francese in quella scuola, di poter essere liberi di esprimerci nella nostra lingua, mentre, nel momento in cui c’erano quelle scritte, in quella scuola si poteva parlare solo italiano. L’insegna in sé non ha un valore artistico o storico da tutelare, per questo motivo la Soprintendenza non si è su questo espressa: è stata una scelta loro (del Comune ndr) di ripristinare questo stato della storia dell’edificio e non quello successivo con la scritta in francese»

Il Sindaco: “Netta presa di distanze dal fascismo”

«Prendiamo nettamente le distanze da tutto ciò che ha rappresentato il periodo buio del fascismo. – chiarisce il sindaco di Challand-Saint-Anselme Piero Dufour – Poi la storia è un’altra cosa. Non abbiamo deciso noi di far riemergere quella scritta, c’era ed è stata ripristinata. La decisione – così mi hanno riportato i tecnici – deriva dal fatto che, in base al codice dei beni culturali, prevale quella storica. La condivisione di una testimonianza storica non deve essere confusa con la condivisione dei valori e dell’ideologia che essa rappresenta. La nostra posizione rispetto al fascismo è di condanna senza nessuna ambiguità».

La riflessione di Luciano Caveri

Sul suo blog, è intervenuto anche Luciano Caveri, portando la riflessione in profondità: «Più della mancanza di cultura sulla civilisation valdôtaine, a ferirmi è l’incultura. La mancanza di cultura è una condizione di vuoto, di assenza, che può dipendere dalle circostanze, dal tempo, dalle occasioni che la vita ha dato o negato. L’incultura è un’altra faccia della medaglia. Non è semplice assenza di sapere, ma un atteggiamento attivo, a volte quasi militante. È la diffidenza verso la complessità, il fastidio per ciò che richiede studio, la battuta che liquida come folklore, come zavorra o come capriccio da nostalgici tutto quello che non si comprende. L’identità valdostana non è una cartolina da appendere in un ufficio del turismo, né una collezione di oggetti da vetrina. È una costruzione storica, fatta di scelte, di rinunce e di resistenze. Quando perdiamo il senso di tutto questo, diventiamo amministratori distratti di un patrimonio che non sentiamo più nostro. E ciò che non si comprende, prima o poi, si smette di difenderlo».

I nuovi locali per il servizio tata

Le polemiche feroci hanno fatto passare sotto silenzio il meritorio recupero di un edificio abbandonato da mezzo secolo, che ha richiesto 3 anni di lavori e un investimento complessivo di 460mila euro, finanziato attraverso i fondi del Pnrr per circa 290mila euro. A occuparsi dei bambini nei nuovi locali sarà Lara Rostagno, tata familiare che lavora da diversi anni con i bimbi di Challand-Saint-Anselme. Per lei si tratta di proseguire un’attività già avviata sul territorio, ma con la possibilità di farlo in ambienti rinnovati e pensati appositamente per i bambini. Che, almeno si spera, potranno fruire dell’ex scuola in un clima più sereno di quello degli ultimi giorni.