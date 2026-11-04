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INCONTRO PUBBLICO GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE

Saint-Pierre, presentazione degli interventi di manutenzione della viabilità

Redazione Pubblicato il

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SAINT-PIERRE (fci) L’Amministrazione comunale organizza un incontro pubblico giovedì prossimo, 5 novembre, alle 18, ai giardinetti in località Chevreyron. Saranno presentati gli interventi previsti nell’ambito dei lavori di manutenzione straordinaria della viabilità pedonale e di rifacimento del manto stradale in rue de la Liberté.

«Sarà un momento di informazione e confronto con la popolazione, durante il quale verranno illustrati il progetto, le opere programmate e le principali informazioni relative alla realizzazione degli interventi. – si legge in una nota – L’iniziativa rappresenta un’occasione per conoscere più da vicino i lavori previsti e approfondire gli aspetti del progetto direttamente con l’Amministrazione comunale».

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