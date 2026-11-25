PRÉ-SAINT-DIDIER (peb) Ha preso il via lo scorso fine settimana, sabato 14 e domenica 15 novembre, la «Smart Experience tra terme, alpeggi e borghi», un’iniziativa che propone un modo diverso di scoprire il territorio della Valdigne, combinando mobilità sostenibile, visite guidate, degustazioni di prodotti locali e benessere. Il progetto, promosso dal Comune di Pré-Saint-Didier e finanziato dal Ministero del Turismo attraverso il Fondo Unico Nazionale per il Turismo-Funt, tornerà con altri 2 appuntamenti: sabato 28 e domenica 29 novembre e sabato 12 e domenica 13 dicembre prossimi.

L’esperienza è pensata per accompagnare i partecipanti alla scoperta di alcune delle località e delle eccellenze del comprensorio, attraverso un percorso organizzato con navette elettriche gratuite. Il punto di ritrovo è al piazzale del Municipio di Pré-Saint-Didier, dove si svolgono il check-in e la partenza dei mezzi alle 13 e alle 14.30. Da qui il programma prevede una visita guidata a La Thuile, seguita da una tappa a Les Fontines, dedicata alla degustazione di Fontina Dop, prodotti tipici del territorio e Blanc de Morgex et de La Salle.

Il percorso si conclude alle Terme di Pré-Saint-Didier, dove è riservato l’ingresso serale, fino a esaurimento dei posti disponibili per ciascuna giornata (ai bambini sotto i 14 anni non è consentito l’accesso). La partecipazione è gratuita, i posti sono limitati a 28 ed è necessaria la prenotazione online, scegliendo la giornata e la corsa desiderate sul sito prenota.valleeensaveurs.it. Completata la registrazione, si riceve via e-mail un pass con QR code da mostrare all’autista al momento della partenza.

Per prendere parte all’iniziativa è consigliato portare abbigliamento caldo e scarpe comode, oltre al costume da bagno per l’accesso alle terme. Per informazioni è disponibile il numero 353 3596242 oppure l’indirizzo mail info@valleeensaveurs.it.