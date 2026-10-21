Rilancio commerciale per via Festaz con l’inaugurazione di tre nuove attività

AOSTA (gre) In via Festaz ad Aosta giovedì scorso, 15 ottobre, sono state inaugurate 3 attività. Con un evento il cui slogan era “Tre realtà un nuovo inizio. Festeggiamo Insieme” hanno infatti aperto “Aura la dimora della pizza”, “AIT Events” e “In 28 – Italian Interior Design”. Aperture che vogliono contribuire al rilancio di via Festaz. Armando Gratteri, titolare di “Aura a dimora della pizza” – dal 2023 anche proprietario di Pizzeggiando di via Aubert e menzionato da quell’anno in poi dalla rivista specializzata Gambero Rosso per bontà e qualità dei prodotti -, spiega: «Ho scelto questa via perché è molto trafficata, è centrale e quindi ha un grande impatto a livello commerciale e di comodità. L’ho scelta inoltre perché ho anche il mio laboratorio in via Festaz. Quindi mi sembrava sprecato non ricavare un piccolo spazio di vendita per i clienti che passano di qua e questo diciamo è il motivo principale della mia scelta. E’ vero che via Festaz sta attraversando un periodo di degrado, però noi speriamo, con le nostre nuove attività, di invertire la tendenza». Luca Addario. di “AIT Events” – progettazione, coordinamento e realizzazione rassegne culturali, concerti, spettacoli e manifestazioni -, era presente invece in via Torre del Lebbroso. Poi, liberatisi i locali in via Festaz, lo acquistò nel 2022 iniziando i lavori di ristrutturazione. «Uno spazio che mi piacque subito per la sua posizione. – dichiara Luca Addario – Siamo contenti di esserci ritrovati con 3 nuove attività vicine e questo contribuirà sicuramente a rilanciare via Festaz». Anche Camilla Castagna, che con il papà Alessandro è titolare di Interni 28 – un’attività pluridecennale nella progettazione di soluzioni d’arredo su misura -, ha grande fiducia nel futuro: «Spero che l’inaugurazione delle nostre attività possa aiutare a rendere più attrattiva la zona, quindi siamo contenti e motivati». Le premesse sono ottime, dato che la festa di inaugurazione, con musica e tranci di profumatissima pizza per tutti, ha richiamato un pubblico numeroso ed è proseguita fino a sera inoltrata.

Roberto Guscelli