Da Briviodue la presentazione del libro illustrato. Oggi, sabato 17 ottobre, nella libreria in piazza Chanoux ad Aosta

AOSTA (zgn) Una guida per famiglie, interamente illustrata, dedicata ai castelli della Valle d’Aosta. Il libro – secondo volume della collana Junior di Babele, per la quale era già uscita una raccolta di fiabe dedicate al Castello di Aymavilles -, viene presentato oggi, sabato 17 ottobre, alle 17.30, nella Libreria Briviodue di piazza Chanoux, ad Aosta. “I castelli della Valle d’Aosta – Guida per famiglie” è un itinerario guidato da una simpatica gatta chiacchierona, “Chaty”, che accompagnerà il lettore attraverso le stanze dei castelli che fanno parte della rete Valle d’Aosta Heritage: da Gressoney-Saint-Jean a Verrès, da Issogne a Fénis e Châtillon, fino ai castelli di Sarre, Aymavilles, Sarriod de la Tour a Saint-Pierre e Introd. Inoltre, comprende anche il Forte di Bard ed il Museo di scienze naturali “Efisio Noussan”, ospitato all’interno del castello di Saint-Pierre. I testi sono a cura di Stella Bertarione, per conto della Struttura patrimonio storico artistico e gestione siti culturali. Le illustrazioni invece sono di Chiara Fedele, nota illustratrice internazionale. La progettazione è a cura di Rossella Scalise – che modererà l’incontro -, mentre il coordinamento editoriale è opera di Daniela Platania, per conto della Struttura patrimonio storico-artistico e gestione siti culturali. I libri sono acquistabili in loco.