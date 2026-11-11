Abiti usati, ad Aosta e Pollein due punti di raccolta Ecobox

AOSTA (zgn) Prende il via in Valle d’Aosta Ecobox, l’iniziativa promossa dal Gruppo Gattinoni in collaborazione con Humana People to People Italia per favorire la raccolta e il riutilizzo di abiti e prodotti tessili usati. Il progetto coinvolgerà direttamente le agenzie Gattinoni Travel Store di Aosta e Valtravel di Pollein, invitando clienti, partner e cittadini a contribuire con un gesto semplice e concreto a una gestione più responsabile dei prodotti tessili a fine vita.

Da novembre a dicembre sarà possibile conferire abiti, scarpe, accessori d’abbigliamento, borse, zaini e biancheria per la casa in buono stato, riposti in sacchetti ben chiusi, nelle Ecobox disponibili negli orari apertura delle agenzie: Gattinoni Travel Store Aosta, in via Torino ad Aosta, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19, il sabato dalle 9 alle 12.30; Valtravel, in Località Autoporto a Pollein, da lunedì a mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, giovedì e venerdì dalle 9 alle 19 e sabato dalle 9 alle 12.30.

I materiali raccolti entreranno nella filiera di gestione degli abiti usati di Humana People to People Italia, contribuendo, ove possibile, al loro riutilizzo e, per i materiali non riutilizzabili, all’avvio a processi di riciclo.

L’iniziativa coinvolgerà complessivamente sette sedi del network Gattinoni sul territorio nazionale e, attraverso i 2 punti di raccolta valdostani, punta a favorire una partecipazione ampia della comunità locale, promuovendo pratiche di riuso e una maggiore attenzione alla gestione responsabile dei prodotti tessili a fine vita.

Al termine del progetto, il Gruppo Gattinoni pubblicherà sul proprio sito web, con il supporto di Humana, una rendicontazione dei quantitativi raccolti e una stima dei benefici ambientali generati dalle attività di riutilizzo e riciclo dei materiali, inclusi gli impatti in termini di riduzione delle emissioni di anidride carbonica e del consumo di risorse idriche. Con questa iniziativa il Gruppo prosegue il percorso avviato con il programma “Persone senza Confini”, sostenendo la raccolta e il riuso dei prodotti tessili usati in collaborazione con Humana People to People Italia.