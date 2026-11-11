“Il volto del donatore”, mostra della Fidas nella Saletta d’Arte in via Xavier de Maistre

AOSTA (zgn) Oggi, sabato 7, e domani, domenica 8 novembre, nella Saletta d’Arte del Comune di Aosta, in via Xavier de Maistre, è aperta la mostra fotografica “Il volto del donatore”. Questa iniziativa, è stata realizzata grazie alla disponibilità dei donatori i valdostani della Fidas: Demis Martinis, Davide Coletta, Giuliana Bordigoni, Germano Carmelo Maria Fasola, Roberta Fanti, Giuseppe Grassi, Arianna Sgarbossa, Anna Mele, Vittoria Azzurra Platì, Alessandra Fialho, Marianne Allain e Severino Cubeddu. Il Direttivo regionale della Fidas valdostana «Ringrazia Salvatore Papale, volontario e amante della fotografia, per aver gratuitamente donato tempo, conoscenze e tutta la strumentazione utile per la realizzazione dell’iniziativa. Fidas Valle d’Aosta ringrazia il Comune di Aosta per aver concesso il patrocinio alla mostra». Quest’ultima è visitabile ad ingresso gratuito oggi, sabato 7, e domani, domenica 8 novembre, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19. L’esposizione fotografica è alla sua seconda uscita e ha l’obiettivo di rappresentare il valore della donazione di sangue e plasma attraverso i volti e le storie di chi, ogni giorno, sceglie di compiere un gesto di solidarietà. Un appuntamento che vuole andare oltre i numeri, le statistiche e le informazioni sanitarie, per mettere al centro le persone. «Perché dietro ogni donazione c’è un volto. Dietro ogni volto c’è una storia. E dietro ogni storia c’è una scelta: quella di donare una parte di sé per qualcuno che, molto probabilmente, non si conoscerà mai. – precisa una nota della Fidas valdostana – Attraverso i volti dei donatori, l’iniziativa intende dare un’identità visibile a un gesto spesso silenzioso, ma di straordinaria importanza per la collettività. Volti diversi, età diverse, esperienze e percorsi di vita differenti, accomunati da un unico grande valore: la consapevolezza che donare sangue e plasma significa contribuire concretamente alla salute e alla vita degli altri. “Il volto del donatore” vuole essere anche un’occasione di incontro e sensibilizzazione, un invito rivolto alla cittadinanza a conoscere più da vicino il mondo della donazione, superando dubbi, timori e false convinzioni. L’iniziativa si propone inoltre di avvicinare le nuove generazioni alla cultura del dono, ricordando che la disponibilità di sangue e plasma dipende dall’impegno costante, volontario, anonimo e gratuito di tante persone». Rosario Mele, presidente regionale Fidas, afferma: «Il donatore e la donatrice “non sono eroi lontano dalla quotidianità. Sono persone comuni, che vivono accanto a noi, che studiano, lavorano, hanno una famiglia, coltivano passioni e che, attraverso una scelta semplice ma profondamente significativa, possono fare la differenza nella vita di qualcun altro. Con questa iniziativa, Fidas Valle d’Aosta desidera ringraziare simbolicamente tutti coloro che già donano e, allo stesso tempo, incoraggiare chi ancora non lo faccia a informarsi e a valutare la possibilità di diventare donatore. Perché il dono non ha un unico volto, ma ne ha migliaia. E il prossimo potrebbe essere il tuo».