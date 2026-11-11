Partito il conto alla rovescia per il Mercatino di Natale in piazza Chanoux ad Aosta

AOSTA (zgn) E’ iniziato nei giorni scorsi l’allestimento del tradizionale villaggio alpino con gli chalet del Mercatino di Natale in piazza Chanoux ad Aosta al quale partecipano 48 espositori. Dettagli e novità dell’edizione di quest’anno verranno svelati in una conferenza stampa convocata martedì prossimo, 10 novembre, alle 11, nel Salone Ducale del Municipio. Il Marché Vert Noël verrà inaugurato venerdì 20 dicembre, alle 18, e resterà aperto da sabato 21 novembre a mercoledì 6 gennaio. Inoltre per il periodo natalizio sono in programma 4 iniziative diffuse, tra fine novembre e mercoledì 23 dicembre, con l’obiettivo di raggiungere zone diverse del capoluogo. Gli incontri, rivolti in particolare a bambini e famiglie, proporranno animazione, iniziative culturali e intrattenimento. Le sedi individuate sono i giardinetti del Quartiere Cogne, piazza Battaglione Cervino al Quartiere Dora, la piazza di Excenex e viale Europa. Nel calendario è previsto anche il concerto del Coro Dames de la Ville d’Aoste. la Giunta comunale ha definito pure le linee per le festività di fine e inizio anno ad Aosta. Il Capodanno che segnerà l’ingresso nel 2027 resterà al Jardin de l’Autonomie, davanti alla sede dell’Università della Valle d’Aosta, con la stessa impostazione già adottata nelle ultime edizioni. La serata, gratuita e pensata per un pubblico di età diverse, prevede prima della mezzanotte il concerto di artisti del territorio e, dopo il brindisi, un dj set. L’Amministrazione ha indicato un affidamento chiavi in mano, con la possibilità di coinvolgere emittenti radiofoniche o televisive per valorizzare la città e trasmettere una parte dell’appuntamento. La spesa massima è stata fissata a 85mila euro.