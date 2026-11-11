Addio a Roger Rolland, storico custode della palestra del Quartiere Dora

AOSTA (zgn) Un burbero dal cuore d’oro. Rosario Rolland, per i tanti amici Roger, era lo storico custode della palestra del Quartiere Dora ad Aosta. Un gigante buono stimato da tutti, atleti e allenatori, pronto a dare una mano a chiunque ne avesse bisogno ma sempre capace di farsi rispettare.

Se n’è andato a 92 anni mercoledì scorso, 4 novembre. Era ricoverato all’Ospedale Beauregard per uno scompenso cardiaco. Nato l’11 luglio 1934 a Nizza, era il primogenito di Giuseppe e Giuseppina Comoli di La Thuile, entrambi cuochi che si trovavano nella città francese per lavoro, genitori anche di Eliana e Claudio, venuti al mondo rispettivamente nel 1936 e nel 1937. Lo avevano battezzato Rosaire, ma in Italia durante il ventennio fascista quel nome non era ammesso. Perciò diventò Rosario, tuttavia a La Thuile lo chiamavano Roger, perché suonava più valdostano. Iniziò a lavorare da giovane: prima in miniera e poi come elettricista. Fu anche contrabbandiere di sigarette, attività allora molto diffusa in quella zona. Prestò servizio militare a Brindisi nell’Aeronautica Militare e, una volta congedato, partecipò assiduamente alle attività della Sezione Valdostana dell’Associazione Arma Aeronautica, motivo per cui fu insignito dell’onorificenza di cavaliere della Repubblica.

Venne ad abitare ad Aosta perché aveva conosciuto Pasqualina Sorrenti, detta Lina, sposata il 10 marzo 1966. Dal loro matrimonio sono nati Sergio nel 1968, dipendente Usl, ed Antonella nel 1974, commessa in un supermercato. Rosario Rolland, che aveva perso l’udito dall’orecchio sinistro a causa di una mastoidite per cui era stato necessario asportargli il timpano, fu assunto nel 1967 al Comune di Aosta con diversi incarichi: inizialmente cantoniere, quindi fu destinato al servizio affissioni, poi divenne custode del parcheggio che era sotto piazza Narbonne e infine della palestra del Quartiere Dora – oggi PalaMiozzi – costruita nei primi anni Ottanta, a 4 passi da casa sua, dato che abitava in via Buthier. Ed è qui che divenne un personaggio, amico di tutti i ragazzi dello sport di allora, in particolare di quelli della pallacanestro, legato al loro responsabile tecnico Gabriele Peloso. Attraverso i suoi spessi occhiali controllava tutto e soprattutto la sua disponibilità era sempre ripagata dall’educazione dei giovani di quegli anni, che nei suoi confronti avevano molto rispetto, comprendendo il ruolo che svolgeva per favorire la pratica della loro attività sportiva preferita, anche se non mancavano gli scherzi che poi si risolvevano sempre con una risata in compagnia.

Legatissimo alla famiglia, Roger Rolland preferiva dimostrare il suo affetto più con i fatti che con le parole: era un uomo di sani principi e trasmise i suoi valori ai figli che, assieme alla moglie, gli sono stati accanto sino alla fine. Ieri, venerdì 6 novembre, i funerali sono stati celebrati nella chiesa di Sant’Anselmo nel Quartiere Dora.