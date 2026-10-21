Addio a Riccardo Cerise, il fotografo di viale Conte Crotti che amava la pittura

AOSTA (zgn) La fotografia e la pittura sono state le grandi passioni di Riccardo Cerise. Nato ad Aosta il 21 agosto 1948, abitava in via Liconi, nel Quartiere Cogne, ed è mancato all’età di 78 anni venerdì scorso, 9 ottobre. Figlio unico di Renato, fabbro alla Cogne da cui aveva ereditato la passione per colori e pennelli, e di Angiolina Giachino, Riccardo Cerise trascorse l’infanzia tra via Lostan, dove erano residenti i genitori, e un alloggio a Arvier in cui la famiglia si trasferiva in estate.

Poco più che ventenne, aprì uno studio fotografico in viale Conte Crotti, un’attività che proseguì fino a buona parte degli anni Novanta. Successivamente lavorò alla Forestale e all’Economato dell’Usl. Per tutta la vita ha dipinto e scattato fotografie, esponendo i suoi lavori in diverse mostre. Con la pittura iniziò ritraendo paesaggi per poi dedicarsi all’astratto con tecniche miste, utilizzando colori a olio ma anche matite colorate e carboncini. Invece con la macchina fotografica prediligeva gli scatti in bianco e nero – si definiva un fotografo analogico e non si era mai convertito alle innovazioni digitali – con cui immortalava scorci della città e dettagli urbani.

Lunedì 12 ottobre la Sala polivalente del Cimitero di Aosta ha accolto amici e parenti per l’ultimo saluto a Riccardo Cerise, un uomo dal cuore buono celato dietro un carattere riservato. Lascia i figli Alessandra, classe 1973, e Davide, del 1984.