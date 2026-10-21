A Excenex il forno comunitario torna protagonista con Lo Pan Ner

AOSTA (zgn) Per la prima volta Aosta partecipa a Lo Pan Ner – I Pani delle Alpi, la manifestazione dedicata alla tradizione della panificazione alpina (servizio correlato). L’appuntamento è per oggi, sabato 17 ottobre, al forno comunitario di Excenex, storico punto di riferimento del villaggio. «Sono contento che Aosta entri a far parte di questa iniziativa. Il forno di Excenex è un luogo che racconta la nostra storia e che oggi può tornare a essere uno spazio di incontro e partecipazione. Valorizzare questi luoghi significa investire nella comunità, creando occasioni concrete per stare insieme» dichiara Marco Gheller, assessore alle Politiche sociali e ai Presìdi di comunità. Inoltre per l’occasione la parte in superficie del nuovo parcheggio di Excenex è ora aperta e utilizzabile. Sono perciò disponibili 23 posti auto, di cui 2 riservati alle persone con disabilità, mentre proseguiranno le attività necessarie al completamento del piano interrato. A tutto ciò si aggiunge un’altra novità: giovedì scorso, 15 ottobre, la Giunta comunale ha approvato la nuova convenzione per la gestione dell’ex scuola di Excenex da parte del Centro culturale Abbé Trèves. L’accordo permetterà alla Parrocchia di San Nicola di proseguire le proprie attività e all’associazione di sviluppare nuove iniziative culturali e aggregative. «Sono passi concreti, frutto del confronto e della collaborazione con le realtà del territorio. Le comunità crescono quando le istituzioni lavorano insieme a chi le anima, trasformando le idee in progetti realizzabili» conclude l’assessore Marco Gheller.