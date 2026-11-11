Aperte le iscrizioni alla visita del museo Olivetti a Ivrea

AOSTA (zgn) Domenica 22 novembre è in programma una gita a Ivrea dedicata alla storia della Olivetti. Il costo di partecipazione è di 22 euro. La partenza è prevista alle 9 da piazza Ducler, ex Area Ferrando, ad Aosta. Alle 10.15 è in programma la visita guidata al museo Tecnologic@mente alla scoperta dell’Olivetti. Al termine il gruppo si sposterà al centro commerciale Bennet, dove alle 12 è previsto il pranzo libero per poi rientrare nel tardo pomeriggio. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la segreteria del servizio Anziani Attivi in via Vuillerminaz ad Aosta telfonando al numero 0165 210745.