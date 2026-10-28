“Aiace da Brividi”: caccia al tesoro e maratona cinematografica

AOSTA (zgn) Ad Aosta torna la festa “Aiace da brividi” dell’Associazione Aiace Valle d’Aosta, giunta quest’anno alla sua quinta edizione. Nei giorni di venerdì prossimo, 30 ottobre, e sabato 31 ottobre, Plus, l’ex Cittadella dei Giovani in viale Garibaldi ad Aosta, ospiterà un ricco programma di eventi per grandi e piccoli appassionati del genere horror. Tra le iniziative proposte, ci saranno un laboratorio di intaglio e decorazione delle zucche, un quiz, un karaoke, una caccia al tesoro, un concorso per il miglior costume horror e una maratona cinematografica. I partecipanti sono invitati a travestirsi per immergersi pienamente nell’atmosfera della festa.

La festa di Halloween, organizzata con il contributo dell’Assessorato regionale del Turismo, Sport e Commercio, in collaborazione con Plus, la Bocciofila Quartiere Cogne, l’Office du Tourisme, Csv Valle d’Aosta, il Festival CineUnderground e con il patrocinio del Comune di Aosta, ha visto anche quest’anno l’adesione di numerosi esercizi commerciali del centro cittadino in cui i concorrenti della caccia al tesoro potranno rifornirsi di dolciumi e tesori. L’evento si inserisce all’interno del palinsesto delle iniziative nazionali del Dono Day e dell’Istituto italiano del dono, portato in Valle d’Aosta dal Csv Valle d’Aosta.

Il programma

Venerdì 30 ottobre verrà proposto il laboratorio zucche, quiz e karaoke. La serata inizierà alle 18 con un aperitivo accompagnato da un atelier di intaglio e decorazione delle zucche: i partecipanti potranno portare il proprio ortaggio da casa e un cucchiaio per creare una lanterna di Halloween. Iscrizioni sul sito www.aiacevda.it.

Alle 20.30, inizierà il quizzone di Halloween a tema cinema e cultura horror. Rivolto a un pubblico adulto, il gioco vedrà i concorrenti sfidarsi a colpi di cinefilia con punti bonus per la squadra con il miglior outfit a tema Halloween. Per iscriversi, è possibile mandare una mail a info@aiacevda.it, indicando il nome della propria squadra e il numero di partecipanti (da 4 a 6). Alle 22 spazio alla musica con il karaoke.

Sabato 31 ottobre sarà la volta della caccia al tesoro, del concorso per il miglior costume horror e della maratona cinematografica horror.

Dalle 15 alle 18.30, Aosta si animerà con la caccia al tesoro dei piccoli, con doppio punto di partenza da Plus o dalla Bocciofila del Quartiere Cogne: i partecipanti riceveranno una mappa con i negozi del centro aderenti in cui ritirare dolciumi e tesori, da restituire in Plus una volta completato il percorso.

Alle 19.30, si terrà il concorso per il miglior costume horror con sfilata e premiazione del travestimento più creativo e spaventoso.

Alle 21 spazio alla maratona cinematografica dell’Arena di Plus, con la proiezione di 2 classici del genere che festeggiano un anniversario speciale: “Mars Attacks!” di Tim Burton del 1996 che compie 30 anni, e “L’invasione degli ultracorpi” di Don Siegel del 1956 che spegne 70 candeline. La serata sarà arricchita dai cortometraggi a sorpresa del festival CineUnderground. Oltre ai soci di Aiace, ad affiancare e supportare le attività del pomeriggio ci saranno anche i giovani del gruppo VolonTiAmo di Plus.

Tutti gli eventi sono gratuiti. Il programma completo è disponibile sul sito di Aiace all’indirizzo www.aiacevda.it/aiace-da-brividi-5-edizione/.