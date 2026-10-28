E’ stato fondato il gruppo di appassionati “Scuderia Porsche Valle d’Aosta e Dintorni”

AOSTA (zgn) Su suggerimento di Walter Lyveroulaz, veterano tra gli appassionati valdostani di Porsche, un raduno dei modelli dello storico e prestigioso marchio di Stoccarda è stato organizzato da Wanner Orsi sabato scorso, 17 ottobre, al Lago di Meugliano, in Valchiusella. Erano presenti i proprietari di 14 vetture che si sono ritrovati sul piazzale del Café de L’Amerique a Quart, quindi hanno fatto tappa a Carema alla concessionaria di moto di Ivo Ion, dove sono stati raggiunti dal presidente del Club Ruote Storiche in Canavese Gianni Tirassa, pure lui appassionato di Porsche, per poi dirigersi verso il Lago di Meugliano lungo un suggestivo itinerario passando lungo le strade secondarie di Quincinetto e Lessolo. «In questa occasione ho fondato il gruppo “Scuderia Porsche Valle d’Aosta e Dintorni”. – racconta Wanner Orsi – Siamo già una trentina ma è un numero destinato sicuramente a crescere. Accettiamo adesioni solo di proprietari di Porsche di qualunque epoca e abbiamo pensato di proporre delle uscite in primavera, estate e autunno. Tra l’altro sabato scorso ho incontrato dopo 36 anni Walter Olimi di Burolo che nel 1990 mi ha venduto la mia prima Porsche e che ancora oggi, come me, è un appassionato di questo marchio. Personalmente avevo organizzato un raduno di Porsche il 20 ottobre del 2013 ma era riservato al modello 911 di cui in quell’anno ricorreva il 50esimo anniversario. Ora, con questa iniziativa, vogliamo coinvolgere i tanti appassionati di questo marchio, che in Valle d’Aosta sono particolarmente numerosi, e dare continuità nel tempo all’organizzazione di raduni». Per informazioni e adesioni gli interessati possono telefonare o scrivere su Whatsapp al numero 348 7553506.