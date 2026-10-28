“La Terra è stanca, l’acqua risponde”: una conferenza dell’Agrou sabato 31 ottobre

AOSTA (zgn) L’associazione L’Agrou, in collaborazione con l’Associazione Opera Omnia, Quantica R&D e Oltre il Bio, organizza una nuova conferenza dedicata alla tecnologia SMT, conosciuta dai numerosi utilizzatori valdostani come “acqua informata”. L’appuntamento è per sabato prossimo, 31 ottobre, alle 15.30, nella Sala Conferenza BCC in viale Garibaldi ad Aosta. Suolo impoverito, stress idrico, vigneti di montagna messi a dura prova dal cambiamento climatico: può l’acqua informata diventare uno strumento di riequilibrio? E’ questa il tema al centro dell’incontro “La Terra è stanca, l’acqua risponde”. Nel corso del pomeriggio verranno presentati i risultati del primo studio condotto da Inail/Crea sulla tecnologia SMT (Supra Molecular Tecnology) e sul protocollo applicativo li L57 ECO di Quantica R&D. Questo studio analizza l’applicazione di biorisonanza per la vitalizzazione e l’informazione dell’acqua destinata all’uso agricolo. Interverranno: Luciano Gastaldi, ideatore della Tecnologia SMT e del protocollo L57 ECO, presenterà i principi di funzionamento e i dati dello studio Inail/Crea, il professor Pietro Perrino su “Oltre la rivoluzione verde”, Vincent Grosjean, viticoltore, porterà la sua testimonianza diretta di 4 anni di sperimentazione in campo con il protocollo di armonizzazione su vite, Enrico Barra, agrotecnico, approfondirà gli aspetti applicativi in campo del protocollo L57 ECO. «L’obiettivo non è sostituire l’agronomia, ma affiancarla con un programma di supporto alla vitalità del sistema suolo-pianta-acqua, riducendo la necessità di input esterni» anticipa Luciano Gastaldi. Caroline Bionaz dell’Associazione Opera Omnia aggiunge: «Quest’acqua è la soluzione che fa bene a tutto: al portafoglio e alla salute di chi produce, a chi mangia e beve i prodotti così trattati, al benessere del suolo, alla biodiversità e all’immagine della Valle d’Aosta». L’appuntamento, ad ingresso libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili, è aperto ad agricoltori, tecnici, viticoltori, amministratori e cittadini.
“La Terra è stanca, l’acqua risponde”: una conferenza dell’Agrou sabato 31 ottobre
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