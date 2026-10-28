AOSTA (fci) Sono aperte le iscrizioni per i Mercatini di Natale 2026 la gita organizzata dal Circolo Ricreativo Commercianti Valle d’Aosta. Come ogni anno, il Circolo organizza il tradizionale viaggio Sociale “Andiamo di Veneto”, in programma da domenica 29 novembre a mercoledì 2 dicembre. Un viaggio magico per vivere la magia del Natale tra i borghi più belli del Veneto: Vicenza, Castelfranco Veneto, Cittadella, Asolo, Possagno e Padova. Il viaggio, con base a Vicenza, prevede soggiorno in hotel 4 stelle in mezza pensione con bevande ai pasti. Per informazioni e iscrizioni: presidente del Circolo Enzo Vermondi telefono 335 6007448.
MERCATINI DI NATALE CON IL CLUB COMMERCIANTI
Redazione · Pubblicato il
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