Case Giachetti, approvata la relazione sulla petizione per le spese condominiali

AOSTA (zgn) La Terza Commissione “Assetto del territorio”, riunita giovedì scorso, 22 ottobre, ha approvato all’unanimità la relazione conclusiva sulla petizione popolare riguardante l’abolizione delle spese condominiali fino al termine dei lavori di ristrutturazione delle Case Giachetti nel Quartiere Cogne ad Aosta.

Presentata lunedì 20 aprile scorso al Consiglio Valle e corredata da 48 firme, la petizione è stata dichiarata ammissibile dall’Ufficio di Presidenza nella riunione di martedì 5 maggio e assegnata all’esame della Terza Commissione. In considerazione del numero di sottoscrizioni, inferiore a 500, il suo iter si conclude in Commissione consiliare, con l’invio della relazione al presidente del Consiglio Valle Stefano Aggravi.

«La Commissione ha affrontato la petizione sulle Case Giacchetti attraverso un percorso di approfondimento articolato, dando voce ai firmatari, ascoltando l’Assessorato alle opere pubbliche e i vertici dell’Arer e svolgendo, martedì 4 agosto, un sopralluogo nel Quartiere Cogne per verificare direttamente le criticità segnalate e lo stato di avanzamento dei lavori. – specifica il presidente della Commissione Corrado Jordan – Mi farò quindi portavoce presso gli Assessori alle Opere pubbliche e alle Politiche sociali affinché seguano con attenzione gli sviluppi della ristrutturazione. La Commissione chiede inoltre che l’Arer, nei limiti delle proprie possibilità e compatibilmente con le esigenze di cantierizzazione e di sicurezza, si adoperi per ridurre il più possibile i disagi per i condomini e provveda a contabilizzare le spese condominiali, come prospettato in occasione del sopralluogo, garantendo una comunicazione chiara e completa delle diverse voci di costo. L’obiettivo è assicurare che il completamento degli interventi avvenga con la massima attenzione alle esigenze dei residenti, favorendo la trasparenza e un confronto costruttivo tra cittadini e istituzioni».