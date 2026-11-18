SI SPOSERANNO
Emanuele Peron, nato il 20 settembre 1976 ad Alessandria, residente ad Aosta, con Roberta Del Giudice, nata il 24 febbraio 1978 a Milano, residente ad Aosta.
Gianluca Fea, nato il 2 febbraio 1960 ad Asti, residente ad Aosta, con Angela Peaquin, nata il 2 ottobre 1971 ad Aosta, residente ad Aosta.
CI HANNO LASCIATO
Cesare Balbis, 92 anni.
Fortunato (Nando) Pellicone, 88 anni.
Orlando Scaldaferro, 88 anni.
Mario Giuseppe Coppes, 86 anni.
Giuseppe Trevisan, 79 anni.
Mirella Panato vedova Carazzo, 91 anni.
Odino Bernardi, 94 anni.
Anna Rita Bionaz, 67 anni.
Gabriele Tricca, 93 anni.
Ivan Negro, 44 anni.
Lucio Giordana, 66 anni.
Emilio Robbin, 91 anni.
Angelina D’Orazio vedova Tricca, 89 anni.
Bruna Arlian in Petey, 71 anni.
Franco Trabbia, 80 anni.
Rosino Chapellu, 92 anni.
Ezio Giuseppe Cerise, 71 anni.