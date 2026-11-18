AOSTA (gre) Sono stati davvero tanti i visitatori della 48esima edizione della Festa patronale di Saint-Martin-de-Corléans, ad Aosta, che domenica scorsa, 8 novembre, ha proposto il tradizionale mercatino, la castagnata e l’animazione itinerante con il gruppo folkloristico La Clicca, la Corale Les Hirondelles e il Coro Sant’Orso. Dalle 13 in poi si è formata una lunga coda di persone in attesa di acquistare un cartoccio di caldarroste mentre le bancarelle esponevano articoli di antiquariato, prodotti tipici artigianali e hobbistica.

Anna Maria Ruiz Perez – che propone simpatiche e originali cravatte da uomo riconvertite ad uso femminile commenta: «Il lavoro c’è, bisogna stare qui per ore però non mi pesa dato che sono in pensione». E gli affari? «La gente passa, guarda e chiede, sicuramente più attratta dalla castagnata che dagli acquisti. risponde Anna Maria Ruiz Perez – Tuttavia alcuni comprano qualche cosa, quindi sono contenta. Ma c’è un altro aspetto positivo, cioè incontrare persone che magari non vedevi da tempo e scambiare 2 chiacchiere».

Poco oltre c’è il banchetto di oggetti tipici della della Valle d’Aosta e del Canavese gestito da Cesare Vairetto, da 30 anni pensionato Olivetti e da 25 presente a questa manifestazione: «Mi sembra che ci sia un po’ meno gente rispetto all’edizione passata, ma sono contentissimo perché a me piace essere qui anche per rivedere vecchi amici: è una festa nella festa».

Nives Calipari è presente da 4 anni con i suoi pupazzi e bambole fatti a mano: «C’è molta gente però penso che i miei manufatti non vadano molto in questo periodo, benché riceva molti complimenti. Oltre ai residenti ho notato la presenza di turisti e parecchi sono milanesi e francesi».

In piazza Bruno Salvadori 3 fuochi abbrustoliscono 12 quintali di castagne provenienti da Cuneo.

Walter Zanetti, storico presidente del Comité di Soque de Seun Marten et Tsesalle organizzatore dell’evento, esprime soddisfazione: «Nonostante siano diminuite le bancarelle del mercatino, la patronale piace ancora visto il grande afflusso di persone. Pertanto continuiamo ad andare avanti con le nostre forze anche se diventa sempre più difficile far quadrare i bilanci. Noi ce la mettiamo tutta, grazie ai 25 volontari tra alpini, Vigili del Fuoco e Comité di Soque, oltre a tanti amici del quartiere sempre disponibili a darci una mano».

Mercoledì 11 novembre, giorno della festa patronale di Saint-Martin, alle 10 è stata celebrata la Santa Messa a cui sono seguiti la tradizionale enchère e il pranzo comunitario nel Ristorante L’Ancien Braconnier di Sarre.

Roberto Guscelli