AOSTA (zgn) Come da tradizione, la Banda municipale Città di Aosta celebrerà Santa Cecilia, patrona dei musicisti, venerdì prossimo, 20 novembre, alle 20.45, con il tradizionale Concerto di gala al Teatro Giacosa.

La serata, diretta dal maestro Daniele Papalia, non vedrà soltanto i musicisti cimentarsi con un nuovo e ampio repertorio musicale, ma permetterà anche di apprezzare i risultati raggiunti grazie all’entusiasmo e all’impegno profusi a partire dal debutto dello scorso anno della Banda giovanile Città di Aosta.

«La banda giovanile – spiega il maestro Daniele Papalia – rappresenta anche per quest’anno l’occasione ideale non solo per permettere ai ragazzi di mettersi in gioco, ma anche per valorizzarli come presenza fondamentale e risorsa per il gruppo. Inoltre, per noi insegnanti è stato un punto di partenza per seguirli al meglio, nell’ottica di un loro futuro inserimento all’interno della Banda municipale».

Il programma musicale della Banda giovanile prevede un vero e proprio viaggio negli Stati Uniti, con brani come Dakota di Jacob de Haan e un arrangiamento del musical America tratto da West Side Story di Leonard Bernstein. Sul palco 2 giovanissimi direttori: Andrea Attilio Golia Libertini e Federico Tigellio Benvenuto. La seconda parte si riaprirà con la Banda municipale Città di Aosta con un programma che spazia da colonne sonore a brani originali per banda. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. I festeggiamenti proseguiranno nel fine settimana con i tradizionali appuntamenti dedicati a Santa Cecilia: la “Sveglia alla città” nella notte tra sabato 21 e domenica 22 novembre e la sfilata per le vie del centro alle 11.30 di domenica 22 novembre.