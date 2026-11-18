AOSTA (zgn) L’edizione di quest’anno della manifestazione “Les Carnavals de montagne” era saltata scatenando roventi polemiche da parte dei gruppi mascherati valdostani. Alla base dello stop era il mancato stanziamento dei fondi nel bilancio del Comune di Aosta. A gennaio la Giunta comunale aveva quindi costituito un gruppo di lavoro per riproporre l’evento nel 2027 e pertanto con una deliberazione di giovedì 5 novembre scorso si è stabilito che nella serata di sabato 9 gennaio si terrà la presentazione dei gruppi carnevaleschi. Domenica 10 gennaio nel pomeriggio sarà la volta della sfilata in centro città. Sono attesi almeno 20 gruppi valdostani corrispondenti a circa 500 partecipanti. Il percorso partirà dall’Arco d’Augusto e terminerà al Jardin de l’Autonomie, davanti all’Università della Valle d’Aosta, o in alternativa in piazza della Repubblica. L’organizzazione sarà affidata a un operatore esterno da individuare, che collaborerà con l’Amministrazione comunale e con il Comitato. Per l’iniziativa la Giunta comunale stanzia fino a 30mila euro derivanti dall’imposta di soggiorno. Ulteriori risorse potranno arrivare dal Consiglio Valle e dall’Assessorato regionale della Cultura, a cui il Comune chiederà un contributo di 10mila euro.