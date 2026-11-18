AOSTA (zgn) Giovedì scorso, 12 novembre, durante la seduta del Consiglio Valle, l’assessore alla Cultura e alle Politiche identitarie Erik Lavevaz, rispondendo a un’interrogazione del capogruppo della Lega Andrea Manfrin, ha annunciato una legge quadro per tutelare cultura e tradizioni valdostane a partire dal fléyé, attrezzo agricolo trasformato in uno strumento sonoro e scenico dal 1959, grazie a Venance Bernin, fondatore del gruppo folkloristico La Clicca, e Vittorio Bovi. «Il Governo regionale intende avviare un censimento ufficiale degli strumenti musicali, – ha spiegato l’assessore Lavevaz delle danze e dei costumi tradizionali propri dei gruppi folkloristici valdostani, corredato da una documentazione che ne attesti le rispettive origini, al fine di costituire un registro del patrimonio folkloristico immateriale della Regione».