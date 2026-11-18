AOSTA (zgn) Giovedì scorso, 12 novembre, durante la seduta del Consiglio Valle, l’assessore alla Cultura e alle Politiche identitarie Erik Lavevaz, rispondendo a un’interrogazione del capogruppo della Lega Andrea Manfrin, ha annunciato una legge quadro per tutelare cultura e tradizioni valdostane a partire dal fléyé, attrezzo agricolo trasformato in uno strumento sonoro e scenico dal 1959, grazie a Venance Bernin, fondatore del gruppo folkloristico La Clicca, e Vittorio Bovi. «Il Governo regionale intende avviare un censimento ufficiale degli strumenti musicali, – ha spiegato l’assessore Lavevaz delle danze e dei costumi tradizionali propri dei gruppi folkloristici valdostani, corredato da una documentazione che ne attesti le rispettive origini, al fine di costituire un registro del patrimonio folkloristico immateriale della Regione».
Annunciata una legge quadro che tutelerà anche il fléyé
Redazione · Pubblicato il
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