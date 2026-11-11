Lega Vallée d’Aoste, incontro per confrontarsi con i cittadini

AOSTA (zgn) La Lega Vallée d’Aoste organizza un appuntamento per fare il punto sull’attività svolta in Consiglio comunale ad Aosta «E condividere con la cittadinanza – si legge in una nota – idee, progetti e visioni per una città migliore».

L’iniziativa, intitolata “Il nostro punto in Comune” «Rappresenta un’occasione di confronto diretto con cittadini, – prosegue la nota – per illustrare il lavoro portato avanti in questi mesi e raccogliere istanze e spunti dal territorio». L’incontro è in programma oggi, sabato 7, ad Aosta, alle 17 nell’Hotel HB, in via Malherbes.