AOSTA (zgn) Un dialogo tra passato e presente, tra patrimonio archeologico e patrimonio vivente, nel segno delle radici e dell’identità culturale del territorio. È questo il filo conduttore di Racines, la performance musicale che mercoledì scorso, 11 novembre, in occasione delle celebrazioni di San Martino, ha animato gli spazi del MegaMuseo di Aosta, riscuotendo un grande successo e un caloroso apprezzamento da parte del pubblico. Protagonista dell’iniziativa è stato il gruppo folkloristico La Clicca, associazione culturale nata e cresciuta nel quartiere di Saint-Martin-de-Corléans. La performance ha proposto una rilettura contemporanea di usi, costumi, strumenti, attrezzi, gesti e sonorità della cultura locale, trasformandoli in un racconto capace di mettere in relazione la memoria collettiva con le testimonianze arche ologiche.

Racines ha rappresentato un modo diverso, nuovo e inedito di raccontare il sito archeologico e la collezione del MegaMuseo: non soltanto attraverso l’osservazione dei reperti, ma mediante un’esperienza coinvolgente in cui musica, folklore e tradizione sono diventati strumenti di interpretazione del patrimonio.

Il cuore del progetto è risieduto proprio nel riconoscimento di un legame profondo tra le comunità di oggi e quelle che ci hanno preceduto. I gesti, i ritmi e le pratiche che appartengono alla tradizione popolare possono infatti richiamare movimenti e consuetudini molto più antichi, avvicinando idealmente il pubblico anche alle popolazioni preistoriche che hanno vissuto quest’area.