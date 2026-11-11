Il Comune di Aosta investe nove milioni per abbattere le barriere architettoniche

AOSTA (zgn) È stato presentato la mattina di martedì scorso, 3 novembre, nel Salone Ducale del Municipio di Aosta, dal sindaco Raffaele Rocco e dagli assessori alle Politiche sociali, ai Presidi di comunità e alla Coesione Marco Gheller e alle Opere pubbliche, al Patrimonio, alla Cura della Città e del Territorio Corrado Cometto il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche-PEBA del Comune di Aosta, adottato dalla Giunta comunale con la delibera numero 210 di mercoledì 28 ottobre scorso. Il Piano prevede un investimento complessivo di circa 9 milioni di euro per oltre 400 interventi, tra opere di maggiore entità e interventi puntuali, individuati per l’eliminazione delle barriere architettoniche del Comune di Aosta. Il documento è focalizzato sull’accessibilità di 65 edifici o immobili comunali, di circa 28 chilometri di percorsi pedonali scelti a titolo esemplificativo per l’intera città e di 11 parchi o aree attrezzate. L’analisi riguarda l’ambito edilizio e quello urbano e costituisce la prima fase di applicazione di un metodo di lavoro che potrà essere progressivamente esteso a tutta la città.

«Con l’adozione del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche la Giunta compie una scelta politica precisa: l’accessibilità non è una materia riservata a pochi, ma un criterio con cui progettare e amministrare l’intera città. – dichiara il sindaco Raffaele Rocco – Una barriera che impedisce a una persona di raggiungere un servizio o utilizzare uno spazio pubblico non rappresenta soltanto un disagio individuale, ma un limite della comunità. Il Piano non è un semplice elenco di opere e non contiene promesse irrealistiche. Introduce un metodo permanente per conoscere le criticità, stabilire priorità trasparenti e collegare progressivamente l’eliminazione delle barriere alle manutenzioni, ai lavori pubblici e agli strumenti di bilancio. L’obiettivo è fare in modo che ogni intervento comunale diventi, quando possibile, un’occasione per migliorare l’accessibilità».

Il percorso che ha portato all’adozione del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche di Aosta è stato avviato durante la precedente consiliatura, cogliendo l’opportunità dei finanziamenti messi a disposizione dalla Regione per dotare i Comuni di questi strumenti.

«Un’iniziativa che testimonia una sensibilità maturata a livello regionale e che il Comune di Aosta ha saputo raccogliere e tradurre in un percorso concreto. – afferma l’assessore alle Opere pubbliche, al Patrimonio, alla Cura della Città e del Territorio Corrado Cometto – I Infatti rappresenta molto più di un piano per individuare e superare le barriere architettoniche: è soprattutto un nuovo approccio culturale e operativo, trasversale a tutte le attività dell’Amministrazione comunale. L’accessibilità non deve essere considerata un tema settoriale, ma un principio che orienta quotidianamente le scelte, la progettazione e la gestione della città. Il Piano contiene anche un importante lavoro di ricognizione e schedatura che ha interessato oltre 60 edifici comunali, circa 28 chilometri di strade e tutti i parchi cittadini, individuando le criticità e definendo le priorità di intervento. Il suo vero valore è proprio questo: non soltanto eliminare le barriere esistenti, ma soprattutto imparare a non crearne di nuove, facendo dell’accessibilità un criterio ordinario di ogni scelta amministrativa».

Il lavoro di realizzazione del Piano ha coinvolto uffici comunali, associazioni, cittadini ed enti del territorio.

Da martedì 16 dicembre 2025 a domenica 15 febbraio scorso i cittadini hanno avuto la possibilità di compilare un questionario online o cartaceo e il Comune ha organizzato diversi incontri pubblici con le associazioni.

«Una città accessibile è una città più giusta, nella quale ciascuno possa muoversi, raggiungere i servizi e vivere gli spazi pubblici con autonomia e dignità. – sostiene l’assessore alle Politiche sociali, ai Presidi di comunità e alla Coesione Marco Gheller – Il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche ci offre uno strumento concreto per individuare gli ostacoli e programmare gli interventi necessari, con l’obiettivo di rendere Aosta una città più inclusiva e attenta ai bisogni di tutti. Ringrazio le associazioni per il contributo e la partecipazione, e gli uffici comunali per il lavoro svolto. Adesso la sfida è passare dalla pianificazione ai fatti, individuando le priorità e investendo le risorse in modo progressivo. Perché l’accessibilità non riguarda soltanto le persone con disabilità: riguarda la qualità della vita e i diritti di tutta la comunità».

Il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche supera quindi la logica degli interventi isolati e punta a collegare progressivamente l’eliminazione delle barriere all’ordinaria attività dell’Ente.

Si apre ora una fase di consultazione pubblica, in cui i cittadini potranno presentare delle osservazioni al Piano entro le 12 di sabato 2 gennaio 2027. Per farlo bisogna inviare una pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.aosta.it. Per essere accolta, l’osservazione deve contenere l’oggetto “Osservazioni PEBA”, essere circostanziata e motivata e riferirsi a un paragrafo specifico del piano, indicando il numero della pagina. Il PEBA, le sue informazioni e la relativa documentazione sono consultabili sul sito del Comune di Aosta all’indirizzo: https://www.comune.aosta.it/it/page/peba.

«La consultazione che si apre con la pubblicazione del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche sarà una fase sostanziale. – conclude il sindaco Raffaele Rocco – Ascoltare non significa rinviare le decisioni, ma renderle più fondate anche sull’esperienza quotidiana di chi incontra le barriere. Non promettiamo che tutto possa essere realizzato subito, ma assumiamo l’impegno di rendere visibili i bisogni, motivate le priorità e verificabili le scelte».

L’incontro pubblico di presentazione del Piano è in programma mercoledì prossimo, 11 novembre, alle 18, nel Salone Ducale del Comune di Aosta.