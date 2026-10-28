AOSTA (zgn) Oggi, sabato 24 ottobre, alle 19.30, dopo la celebrazione eucaristica nella chiesa di Saint-Martin-de-Corléans canta il Coro Penne Nere diretto dal maestro Fabrizio Engaz. Il concerto ha uno scopo benefico di raccolta fondi per le iniziative parrocchiali.
Concerto del Coro Penne Nere nella chiesa di Saint-Martin
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