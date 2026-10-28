29 Ottobre 2026 - Aggiornamento alle 10:18

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Aosta

Concerto del Coro Penne Nere nella chiesa di Saint-Martin

Redazione Pubblicato il

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AOSTA (zgn) Oggi, sabato 24 ottobre, alle 19.30, dopo la celebrazione eucaristica nella chiesa di Saint-Martin-de-Corléans canta il Coro Penne Nere diretto dal maestro Fabrizio Engaz. Il concerto ha uno scopo benefico di raccolta fondi per le iniziative parrocchiali.

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