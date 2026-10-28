AOSTA (zgn) La Giunta regionale, nella seduta di ieri, venerdì 23 ottobre, su proposta dell’Assessorato delle Opere pubbliche, Territorio e Ambiente, di concerto con l’Assessorato del Turismo, Sport e Commercio, ha concesso al Comune di Aosta un contributo di 555.778,72 euro, pari al 50 per cento della spesa ammessa, per gli interventi sulla piscina scoperta di Tzamberlet. I lavori riguardano la vasca polifunzionale, la spiaggia e il sedile perimetrale, la dotazione impiantistica a servizio della piscina e la protezione dalle infiltrazioni di acqua di risalita delle strutture che ospitano spogliatoi, magazzini e servizi. La spesa complessiva stimata è di 1.111.557,44 euro, di cui il restante 50 per cento a carico del Comune.
Dalla Regione oltre 500mila euro per la piscina comunale scoperta
Redazione · Pubblicato il
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