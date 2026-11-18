AOSTA (zgn) Oggi, sabato 14 novembre, alle 10.30, nel Sacrario del Cimitero di Aosta si svolge la cerimonia di tumulazione della salma del caporal maggiore Luca Bich, combattente durante la Seconda Guerra mondiale nel Battaglione alpini sciatori Monte Cervino, caduto sul fronte albanese il 23 gennaio 1941 e decorato di Croce di guerra al Valor militare. A organizzarla è il Comitato regionale Valle d’Aosta dell’As sociazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, presieduto da Alberto Ragni. I resti di Luca Bich sono stati consegnati ai familiari che ne avevano chiesto la restituzione venerdì scorso, 6 novembre, durante una cerimonia nel Sacrario militare dei Caduti Oltremare a Bari. Ad occuparsene è stato l’Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della Difesa che ha curato le procedure necessarie per consentire il ricongiungimento anche di altri 3 caduti con le rispettive comunità di provenienza.

Nato il 21 giugno 1916 a Valtournenche, Luca Bich, muratore, figlio di Luigi e Carolina Lucat, ha perso la vita in combattimento il 23 gennaio 1941 sui Monti Trebiscini. Inizialmente sepolta nel cimitero italiano di Berat, in Albania, la salma era stata poi trasferita nel Sacrario militare di Bari.

Chiamato alle armi nel quarto Reggimento Alpini il 29 marzo 1939, Luca Bich fu inquadrato nel Battaglione Aosta e si mise immediatamente in luce per particolari doti di resistenza e capacità alpinistiche, tanto che il 14 maggio 1940, in occasione di un’ascensione ai 4.016 metri della Dôme de Rochefort, nel massiccio del Monte Bianco, venne particolarmente encomiato per la sua bravura dal principe di Piemonte Umberto di Savoia, generale comandante del Gruppo armate ovest. Allo scoppio delle ostilità con la Francia fu inviato in «In territorio considerato in stato di guerra » con il Reparto Autonomo Monte Bianco, una speciale unità da montagna costituita da militari esperti a operare in un ambiente alpino, che, al comando del capitano Giuseppe Inaudi, ebbe il compito di presidiare la zona dal Col de la Seigne al Col Ferret. Successivamente il reparto venne sciolto e i militari, posti sotto il comando del maggiore Gustavo Zanelli, confluirono nel Battaglione alpini sciatori Monte Cervino appositamente costituito, con personale di élite, nella Caserma Testafochi di Aosta per le esigenze della campagna di Albania. Il caporal maggiore Luca Bich, inserito quindi nell’organico di questo Battaglione, venne imbarcato a Bari il 15 gennaio 1941 e, dopo essere giunto a Durazzo, il 18 gennaio fu inviato sui Monti Trebiscini per tenere una postazione che collegava 2 grandi unità. Il 23 gennaio 1941 la prima Compagnia del Battaglione Monte Cervino riuscì a portarsi, malgrado notevoli perdite, nel cuore delle posizioni nemiche tra 1.426 e 1.308 metri di quota. Nel corso dell’attacco alle postazioni a 1.392 metri l’alpino Luca Bich, in qualità di tiratore di fucile mitragliatore, per rendere più efficace la sua azione offensiva agì in zona scoperta e successivamente, seguendo lo slancio del suo comandante di plotone, il sottotenente Oscar Diemoz, sparò restando in piedi. Morì colpito dai proiettili nemici, la sua arma venne raccolta proprio da Oscar Diemoz di Etroubles (decorato di Medaglia d’argento al Valor militare) che, continuando l’assalto, cadde poco dopo alla testa dei suoi alpini. In quei giorni persero la vita anche gli alpini Giovanni Battista Meynet di Valtournenche (Medaglia bronzo al Valore), Alessandro Vallet di Champorcher, Giocondo Ceccato di Morgex che gravemente ferito morì il 25 marzo 1941 all’Ospedale civile di Castel San Pietro, in provincia di Bologna – e il caporale Luigi Giovanni Bosonetto di Pont-Saint-Martin, decorato con Medaglia di bronzo al Valor militare.