“Disagi sulla linea di pullman tra Aosta e Pont-St-Martin”

AOSTA (qdn) Con l’inizio delle scuole e un utilizzo più intenso dei pullman che percorrono la linea tra Aosta e Pont-Saint-Martin, si sono verificati alcuni disagi per gli utenti negli ultimi giorni. E’ quanto rimarca un lettore in una segnalazione al nostro giornale.

«Sono un pendolare che prende quotidianamente il pullman per lavoro da Verrès ad Aosta (linea 110). – sottolinea il lettore – Con l’inizio della scuola i mezzi risultano spesso sovraccarichi. Il problema emerge in modo particolare nelle giornate di lunedì e giovedì quando, nel tardo pomeriggio, alle fermate di Aosta e di Saint-Christophe capita spesso di vedersi passare davanti uno o due pullman che non si fermano a caricare altri passeggeri perché già troppo pieni. A noi pendolari tocca quindi aspettare mezz’ora o un’ora per poter salire sul pullman successivo diretto verso la Bassa Valle. Diverse persone sono interessate dal problema e hanno già provveduto a lamentarsi con i responsabili del servizio, senza che ciò abbia permesso di trovare una soluzione. Da quanto abbiamo saputo, anche in Alta Valle si verificano in certi giorni problematiche analoghe. Possibile che non si riesca a regolare meglio la distribuzione dei mezzi, anche considerato che – con l’abbonamento digitale – i flussi di utilizzo dovrebbero essere ben noti? Se a ciò si aggiunge la mancanza di strisce pedonali per attraversare la strada statale tra Aosta e Quart, a noi pendolari non resta altro da fare che affidarci al Signore».

Dall’Assessorato regionale dei Trasporti e dal gestore del servizio – interpellati sulla questione – si fa sapere che si tratta di situazioni che si possono verificare con l’avvio dell’anno scolastico e che è attualmente in corso un monitoraggio per verificare la possibilità di incrementare il servizio in determinati orari.