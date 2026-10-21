Marketing e comunicazione: una serata al Circolo della Stampa

Il Circolo Valdostano della Stampa, presieduto da Maria Grazia Vacchina, la sera di martedì scorso, 13 ottobre, ha ospitato nel Ristorante Intrecci, in via Binel ad Aosta, un partecipato incontro con Marco Carere dedicato a marketing e comunicazione. Marco Carere è titolare dell’agenzia Carere marketing che ha sede a Villeneuve e presta servizi alle imprese nell’ambito delle pubbliche relazioni (grafica, cura dell’immagine aziendale, comunicazione aziendale e istituzionale), inoltre è interior designer, realizza riprese fotografiche, design e video arte. Nella foto da sinistra il socio del Circolo Roberto Rosset, la presidente Maria Grazia Vacchina, l’ospite della serata Marco Carere, il tesoriere Massimo Bal e il presidente dei Revisori dei conti Alberto Jorioz.