AOSTA (zgn) Da ieri, venerdì 6, a domani, domenica 8 novembre, piazza Arco d’Augusto ad Aosta ospita il Puro Cioccolato Festival, manifestazione dedicata alla produzione dolciaria artigianale. Dalle 10 alle 21 l’evento organizzato dall’Associazione italiana ristoratori di strada, in collaborazione con Confartigianato Imprese Valle d’Aosta e con il patrocinio del Comune di Aosta, accoglie oltre 20 stand di maestri cioccolatieri e artisti del cacao impegnati nella presentazione delle proprie lavorazioni, con stand di degustazione, banchi dedicati ai dolci tipici al cioccolato e un assortimento di bevande calde tra cui diverse varietà di cioccolata. Tra le attrazioni è presente “La fabbrica del cioccolato”, un percorso didattico ed educativo pensato per coinvolgere visitatori di ogni età. Grazie a questa esperienza formativa, sarà possibile scoprire dal vivo il viaggio del cacao: dalle piantagioni alla trasformazione delle fave, fino alla nascita della tavoletta finita.
Il Puro Cioccolato Festival in piazza Arco d’Augusto
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