11 Novembre 2026 - Aggiornamento alle 0:10

Abbonati
Aosta

La “Castagnata nel cuore di Dora” domenica prossima, 15 novembre

Redazione Pubblicato il

1 minuto di lettura

AOSTA (zgn) Domenica prossima, 15 novembre, dalle 14, in piazza Battaglione Cervino, nel Quartiere Dora ad Aosta, si terrà la Castagnata nel cuore di Dora. L’iniziativa è organizzata dall’associazione Dora in poi. Verranno preparati caldarroste, frittelle di mele e vin brulé. L’evento ha il patrocinio del Comune ed è realizzato in collaborazione con Anziani Attivi Aosta, Le frittelle di Giò e Martino, Associazione Nazionale Alpini Sezione Valdostana, Soan Plus e Bar Dora di Laura Pili.

Leggi anche

Aosta

Anagrafe 07/11/2026

CI HANNO LASCIATO Giuseppina Gerbelle vedova Bovard, 93 anni. Anna Cera vedova Vettorato, 83 anni. Amedea Brunacci vedova Villani, 90 anni. Letizia Basso, 84 anni. Rosario (Roger) Rolland, 92 anni.…