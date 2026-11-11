AOSTA (zgn) Domenica prossima, 15 novembre, dalle 14, in piazza Battaglione Cervino, nel Quartiere Dora ad Aosta, si terrà la Castagnata nel cuore di Dora. L’iniziativa è organizzata dall’associazione Dora in poi. Verranno preparati caldarroste, frittelle di mele e vin brulé. L’evento ha il patrocinio del Comune ed è realizzato in collaborazione con Anziani Attivi Aosta, Le frittelle di Giò e Martino, Associazione Nazionale Alpini Sezione Valdostana, Soan Plus e Bar Dora di Laura Pili.
La “Castagnata nel cuore di Dora” domenica prossima, 15 novembre
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