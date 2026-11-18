AOSTA (zgn) Il Mercato Coperto di Campagna Amica di Aosta festeggia il suo quarto anniversario, un traguardo importante per una realtà che, dal 18 novembre 2022, porta nel cuore della città il meglio dell’agricoltura valdostana. Un’esperienza che continua a crescere e che nell’ultimo anno ha registrato oltre 8.000 frequentatori. Nato grazie all’impegno di Coldiretti Valle d’Aosta nell’ambito del progetto Campagna Amica, il mercato si è affermato come un punto di riferimento per chi desidera acquistare prodotti freschi, stagionali e a chilometro zero.

«Quattro anni fa abbiamo creduto in un progetto che mettesse al centro le aziende agricole valdostane e desse loro uno spazio in cui raccontarsi, farsi conoscere e incontrare direttamente i consumatori. – dichiara Alessia Gontier, presidente di Coldiretti Valle d’Aosta – Oggi possiamo guardare con soddisfazione al percorso fatto: il mercato è diventato un luogo vivo, frequentato e riconosciuto, dove il valore dei prodotti si accompagna alla conoscenza delle persone che li realizzano».

«La sfida per il futuro è continuare a coinvolgere nuove aziende e nuovi consumatori, sottolinea Andrea Casadei, presidente dell’Associazione Agrimercato Valle d’Aosta – rafforzando il ruolo del mercato come vetrina dell’agricoltura valdostana e come luogo in cui la qualità dei prodotti si accompagna alla conoscenza di chi li produce».

Un percorso che si inserisce nella più ampia strategia di Coldiretti e Campagna Amica, volta a rafforzare la filiera agricola italiana, tutelare il reddito degli agricoltori e promuovere un modello di consumo più consapevole e sostenibile.