Torna la patronale di St-Martin-de-Corléans. Eventi al MegaMuseo, mercatino e castagnata

AOSTA (zgn) Da oggi, sabato 7 novembre, a mercoledì prossimo, 11 novembre, si svolge ad Aosta la festa patronale di Saint-Martin-de-Corléans giunta alla 48esima edizione. Come di consueto l’organizzazione è a cura del Comité di Soque de Sen Marteun et Tsesallet, in collaborazione con La Clicca de Saint-Martin-de-Corléans, i Vigili del Fuoco Volontari, il Gruppo Ana di Saint-Martin e il Comune di Aosta. Oggi, sabato 7 novembre, alle 16.30, al Megamuseo di Aosta viene proposta una “Vezeutta eun patoué”, una visita guidata in francoprovenzale del museo condotta da Felicity Roulet. La tariffa è di 3 euro con prenotazione obbligatoria. Domani, domenica 8 novembre, il Megamuseo ospiterà alle 11 una seconda visita guidata con la stessa formula e alle 16 l’attività per famiglie “Suoni e parole megalitiche – percorso musicale”, reading performativo con l’attrice e musicista Solidea Podda. La tariffa è di 5 euro intero con possibilità di pacchetto famiglia e prenotazione obbligatoria. Nel pomeriggio, alle 14.30 in piazza Bruno Salvadori, sarà la volta di “Eun dzor de martzà e de fëta avoué cice de Sen Marteun”, con il mercatino, la tradizionale castagnata e lo spettacolo folkloristico e musicale a cui partecipano La Clicca, il Coro Sant’Orso e la Corale Les Hirondelles. Mercoledì prossimo, 11 novembre, giorno della festa patronale di Saint-Martin, alle 10 sarà celebrata la Santa Messa. Alle 11, nel piazzale della chiesetta, si terrà la tradizionale enchère. Alle 12.45 il pranzo comunitario nel Ristorante L’Ancien Braconnier di Sarre con servizio catering. Per informazioni si può telefonare ai numeri 320 0766054, 347 7366175 e 329 1632031. La giornata si chiuderà alle 18 al Megamuseo con la performance musicale “Racines”, incontro dedicato alle radici, alle origini e all’identità del territorio con il gruppo folkloristico La Clicca, a cui seguirà un brindisi con vini e prodotti del territorio. La tariffa è di 5 euro con prenotazione obbligatoria. Nelle tre giornate di sabato 7, domenica 8 e mercoledì 11 novembre l’ingresso al Megamuseo è gratuito. Le visite guidate e le attività restano a pagamento. Per informazioni e prenotazioni sulle attività del Megamuseo si può telefonare al numero 0165 552420, dalle 10 alle 18, oppure visitare i canali Facebook e Instagram @MegaMuseoAosta.