Intelligenza artificiale, incontro venerdì 13 novembre a Plus

AOSTA (zgn) Il percorso “Verso l’algoritmo e oltre” inizierà a Plus, in viale Garibaldi ad Aosta, venerdì prossimo, 13 novembre, alle 17. Saranno 6 incontri di dialogo e dibattito per esplorare gli impatti e le trasformazioni che l’uso dell’Intelligenza Artificiale sta portando nella società, nel lavoro e all’ambiente. Il primo appuntamento, dal titolo “Perché l’IA ci risponde?” è organizzato in particolare grazie alla collaborazione con la Fondazione Clément Fillietroz che gestisce l’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta e il Planetario di Lignan. I giovani della Consulta studentesca regionale proporranno brevi spunti di riflessione e, a seguire, il direttore della Fondazione, Jean Marc Christille, dialogherà con il pubblico, illustrando i principali processi di funzionamento, i nuovi paradigmi dell’IA e le possibili condizioni per un uso consapevole. L’incontro è aperto a tutti e destinato in modo particolare ai giovani. Sarà possibile partecipare in streaming nei locali di Cittadella Bassa Valle in via Luigi Barone, a Verrès, per consentire anche a chi vive fuori Aosta di prendere parte al confronto. A causa di motivi organizzativi non dipendenti da Plus, la seconda serata prevista per venerdì 20 dicembre, è posticipata a giovedì 25 febbraio. L’incontro successivo sarà quindi venerdì 4 dicembre per parlare del mondo del lavoro. Gli appuntamenti nascono da una collaborazione di Plus con la Consulta studentesca regionale, il Rotaract Mont Banc-Vallée d’Aoste, partner di co-progettazione di Plus, e il Tavolo tecnico permanente Legalità & Intergenerazionalità della Regione.