Segnaletica orizzontale: per ridurre i disagi si lavora anche la domenica

AOSTA (zgn) Sono in corso i lavori per tracciare la segnaletica orizzontale sulle vie di Aosta che sono state recentemente riasfaltate. La novità è che l’intervento si svolge con continuità non soltanto nei giorni feriali ma anche in quelli festivi. Infatti la domenica l’impresa concentra le operazioni nelle zone più critiche dal punto di vista del traffico, così da ridurre i disagi alla circolazione e agevolare il lavoro degli operatori.

Il ripasso della segnaletica orizzontale è affidato all’impresa Alfa di Asolo, in provincia di Treviso, per un importo di 100.371,20 euro, al netto del ribasso e oltre Iva. L’avanzamento dei lavori è attualmente di circa 65mila euro, sempre al netto del ribasso e oltre Iva.

Il programma interessa numerose strade e piazze della città, tra cui corso Battaglione Aosta, viale Gran San Bernardo, viale Europa, corso Saint-Martin-de-Corléans, corso XXVI Febbraio, viale Chabod, corso Ivrea, piazza Manzetti e piazza della Repubblica, oltre all’asse di via Parigi e via Roma. Sono inoltre previsti interventi specifici sugli attraversamenti pedonali di via Boson, via Losanna e via Gramsci, sugli stalli per motocicli e ciclomotori in via IV Novembre, sugli stalli di carico e scarico in corso Padre Lorenzo e sul percorso pedonale a raso in piazza Battaglione Cervino.

«Dopo il rifacimento di numerosi tratti di pavimentazione stradale sul territorio comunale, prosegue l’impegno dell’Amministrazione per migliorare la qualità urbana, anche attraverso un investimento di oltre 100mila euro, oltre Iva, nella segnaletica orizzontale. – commenta l’assessore ai Lavori pubblici Corrado Cometto – Si tratta di interventi di manutenzione che vengono eseguiti regolarmente per garantire la sicurezza della circolazione e il decoro delle nostre strade. Anche l’organizzazione delle lavorazioni merita attenzione: intervenire la domenica nei punti più trafficati consente di contenere i disagi per la cittadinanza».