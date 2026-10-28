29 Ottobre 2026 - Aggiornamento alle 10:18

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A Lillianes la Sagra della Castagna tra divertimento e… biscotti solidali

Redazione Pubblicato il

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LILLIANES (qdn) Il paese di Lillianes festeggia la Castagnata più antica d’Italia, la cui 69esima edizione si svolge da ieri, venerdì 23, a domani, domenica 25 ottobre. Dopo il torneo di calciobalilla seguito da una serata disco di ieri, venerdì, oggi, sabato 24 ottobre, alle 17 è prevista la consegna dei biscotti da parte dei partecipanti alla “gara solidale” riservata a bambini e ragazzi (fino ai 14 anni, con l’aiuto di un adulto): il ricavato verrà devoluto in beneficenza alla Fondazione Forma dell’Ospedale Regina Margherita di Torino; oltre che al padiglione delle feste di Lillianes, è possibile consegnare i biscotti anche in piazza IV Novembre a Pont-Saint-Martin. La premiazione è prevista alle 21 mentre dalle 20 è presente un servizio di truccabimbi. Dalle 21.30 si svolgerà una serata di ballo liscio con I Ragazzi del Villaggio. Domani, domenica 25 ottobre, dalle 8.30 alle 10 sarà possibile consegnare le castagne: durante la festa – a differenza di quello che accade nelle altre manifestazioni simili – vengono premiate le migliori castagne crude e non le caldarroste. Alle 10 sarà celebrata la Messa seguita dall’intrattenimento musicale con il gruppo folkloristico I Fiour di Moun e l’HB – House Band Gaby. Dopo le premiazioni, previste a mezzogiorno, ci si ritroverà per il pranzo e per un pomeriggio in allegria. Durante tutta la giornata il paese sarà allietato dal Mercatino Lillianese nell’area del padiglione.

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