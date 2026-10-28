A Lillianes la Sagra della Castagna tra divertimento e… biscotti solidali

LILLIANES (qdn) Il paese di Lillianes festeggia la Castagnata più antica d’Italia, la cui 69esima edizione si svolge da ieri, venerdì 23, a domani, domenica 25 ottobre. Dopo il torneo di calciobalilla seguito da una serata disco di ieri, venerdì, oggi, sabato 24 ottobre, alle 17 è prevista la consegna dei biscotti da parte dei partecipanti alla “gara solidale” riservata a bambini e ragazzi (fino ai 14 anni, con l’aiuto di un adulto): il ricavato verrà devoluto in beneficenza alla Fondazione Forma dell’Ospedale Regina Margherita di Torino; oltre che al padiglione delle feste di Lillianes, è possibile consegnare i biscotti anche in piazza IV Novembre a Pont-Saint-Martin. La premiazione è prevista alle 21 mentre dalle 20 è presente un servizio di truccabimbi. Dalle 21.30 si svolgerà una serata di ballo liscio con I Ragazzi del Villaggio. Domani, domenica 25 ottobre, dalle 8.30 alle 10 sarà possibile consegnare le castagne: durante la festa – a differenza di quello che accade nelle altre manifestazioni simili – vengono premiate le migliori castagne crude e non le caldarroste. Alle 10 sarà celebrata la Messa seguita dall’intrattenimento musicale con il gruppo folkloristico I Fiour di Moun e l’HB – House Band Gaby. Dopo le premiazioni, previste a mezzogiorno, ci si ritroverà per il pranzo e per un pomeriggio in allegria. Durante tutta la giornata il paese sarà allietato dal Mercatino Lillianese nell’area del padiglione.