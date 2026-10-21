HÔNE (qdn) Mercoledì prossimo, 21 ottobre, alle 20.45 nella biblioteca di Hône sarà presentato il romanzo “Le 12 acque di Mares. Alla ricerca della 13esima acqua” con l’intervento dell’autore Severino Doppi. Diplomato alla Scuola di Naturopatia di Riza psicosomatica, ha conseguito Master in Kiniesologia, Cromoterapia e Fitoterapia e da anni studia e utilizza la nuova floriterapia dei fiori della sintesi. È docente di erboristeria pratica, aromaterapia e cromoterapia. L’ingresso è libero e gratuito.
Naturopatia: incontro con Severino Doppi
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