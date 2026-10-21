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Previsto anche il risanamento e il rinforzo dell’impalcato

Nel 2027 sarà rifatta la campata centrale del ponte di Issogne. Un’opera da 2,5 milioni di euro

Redazione Pubblicato il

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Il ponte sulla Dora tra Issogne e Verrès
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ISSOGNE (qdn) Ammonta a 2,5 milioni di euro l’importo dei lavori di risanamento e rinforzo del ponte sulla Dora Baltea a Issogne, approvati dalla Giunta regionale. Il ponte – realizzato in calcestruzzo armato nel 1935 – è composto da 3 campate, per una lunghezza complessiva di 82 metri, con un impalcato centrale di 16 metri di luce, appoggiato su selle Gerber. Nel 2022, sulla base degli esiti delle ispezioni, è stato realizzato un primo intervento di rinforzo della sella del lato a monte, sulla sinistra orografica, mediante il posizionamento di 2 travi di contrasto in acciaio, collegate tra loro mediante barre in acciaio ad alta resistenza, ed è stato installato un sistema di monitoraggio in continuo. Nel 2025 un intervento di rinforzo, adottando la medesima soluzione tecnica, è stato effettuato sulla sella a valle, sempre nella sinistra orografica.

I lavori approvati adesso prevedono il risanamento e il rinforzo dell’impalcato del ponte, oltre al rifacimento della campata centrale. L’intervento consentirà di superare l’attuale senso unico alternato a vista. L’avvio dei lavori è previsto nel primo quadrimestre del 2027, con ultimazione entro la fine dello stesso anno.

«L’intervento sul ponte di Issogne, che sarà totalmente condiviso per tempistiche e modalità con il Comune, consentirà di risanare e rinforzare la struttura, migliorandone le condizioni di sicurezza e funzionalità e superando l’attuale senso unico alternato, con benefici concreti per la circolazione locale e la riduzione dei disagi per gli utenti della strada. – dichiara l’assessore regionale alle Opere pubbliche Davide Sapinet – Rappresenta, inoltre, un ulteriore tassello del lavoro che stiamo portando avanti per garantire condizioni di sicurezza e funzionalità alla rete viaria regionale. È questo l’obiettivo dell’articolato programma di manutenzione straordinaria che stiamo attuando sui ponti e sulle altre infrastrutture viarie di competenza regionale, attraverso interventi programmati volti ad affrontare le criticità e a prevenire il progressivo deterioramento delle opere, con lavori già realizzati a Pontey, Arvier, Villeneuve e Brissogne e attualmente in corso a Hône, Avise, Pollein e La Magdeleine».

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