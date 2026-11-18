HÔNE (qdn) Domenica scorsa, 8 novembre, una sessantina di persone ha partecipato alla festa delle classi del 6 di Hône, che è stata organizzata dai ventenni. Dopo la Messa celebrata nella chiesa di San Giorgio, i partecipanti hanno condiviso un aperitivo al Ristorante Antichi Sapori prima del pranzo nel salone polivalente animato dalla musica di Miriam. Alla festa hanno partecipato anche cinque bimbi nati nel 2026: Riley Longis, Enea Contadini, Benedetto Christopher Mancuso e Giosuè Camerlo di Hône e Isabella Bottan di Bard. Nella foto (Foto Jans) il gruppo all’uscita della Messa.