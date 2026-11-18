PONT-SAINT-MARTIN (ces) Nella serata di venerdì scorso, 6 novembre, si sono tenute le premiazioni dei vincitori del concorso fotografico “L’acqua in tutte le sue forme” organizzato dall’Avis Pont-Saint-Martin. Gli scatti erano stati esposti fin da sabato 24 ottobre al Centre Culturel Villa Michetti e i visitatori hanno potuto votare le proprie immagini preferite. In tutto erano esposte 117 fotografie di 35 autori dedicate a un unico soggetto: l’acqua.

L’esposizione ha raccolto immagini dedicate all’acqua nei suoi diversi stati, lasciando ai partecipanti la libertà di interpretare il tema attraverso i propri scatti. Al termine della mostra, i voti del pubblico hanno decretato le 3 fotografie vincitrici, premiate con buoni acquisto da spendere nelle attività commerciali di Pont-Saint-Martin.

A conquistare il primo posto è stata Silvia Degiorgis con la fotografia “In trappola”, seguita da Mattia Glesaz, secondo classificato con “Giochi d’acqua a Diamond Beach”. Sul terzo gradino del podio si è piazzata Rosanna Vuillermoz con lo scatto “Merletti di ghiaccio”.

Accanto ai 3 riconoscimenti principali, il concorso ha previsto 2 premi riservati a categorie specifiche. Per la categoria giovani, dedicata ai partecipanti nati dopo il 2006, il primo posto è andato a Lorenzo Putrino con la fotografia “Il ponte specchiato”. Nella categoria soci Avis di Pont-Saint-Martin, invece, ha ottenuto il primo premio Davide Bologni con “Divertirsi con l’acqua”.

A completare l’elenco dei riconoscimenti è il premio speciale della critica, offerto da Foto Ottica Miraglia nell’ambito del quinto Memorial Piero e Silvana Miraglia, assegnato a Elisa Crestani per la fotografia “Sotto archi d’acqua”.