PONT-SAINT-MARTIN (qdn) L’associazione Amici della Terza Età di Pont-Saint-Martin, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, promuove un corso BLS-D (Basic Life Support and Defibrillation) per l’apprendimento delle manovre di rianimazione cardiopolmonare e per il corretto utilizzo del defibrillatore. L’appuntamento è sabato prossimo, 21 novembre, a Pont-Saint-Martin. Il percorso formativo è pensato per fornire le competenze pratiche e teoriche necessarie per intervenire tempestivamente in caso di emergenza cardiorespiratoria, coprendo le procedure sia sull’adulto che in ambito pediatrico. La partecipazione al corso è gratuita. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria telefonando al 348 5150575.