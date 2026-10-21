Lunedì scorso, 12 ottobre, a Champdepraz, si è svolta la tradizionale castagnata che ha coinvolto i bambini della scuola dell’infanzia e della primaria. L’iniziativa – organizzata dall’associazione Pro Schola in collaborazione con l’istituzione scolastica e la cooperativa Me.Lo – ha regalato agli alunni un pomeriggio speciale, all’insegna delle tradizioni, della convivialità e di quei gesti semplici che insegnano il valore della collaborazione e dello stare insieme. Un’occasione per riscoprire il piacere di condividere momenti autentici, mantenendo vive le tradizioni del territorio e rafforzando il senso di comunità. Rosella Rosenzi, presidente dell’associazione Pro Schola, a nome di tutta l’associazione, «ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa: chi si è occupato di preparare le caldarroste, i bambini, le insegnanti, l’Istituzione Scolastica, la cooperativa Me.Lo, l’Amministrazione comunale e tutto il direttivo della Pro Schola. Un ringraziamento corale per un pomeriggio semplice, ma ricco di significato, che ha saputo unire scuola, associazione e comunità nel segno della tradizione e della condivisione»
Castagnata con la Pro Schola lunedì per gli alunni di Champdepraz
Redazione · Pubblicato il
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