Celebrati gli anniversari di matrimonio a Challand-Saint-Anselme

CHALLAND-SAINT-ANSELME (qdn) Domenica scorsa, 18 ottobre, la comunità parrocchiale di Challand-Saint-Anselme si è stretta attorno alle sue famiglie per un momento di grande gioia e condivisione. Durante la celebrazione eucaristica delle 10.30, sono stati infatti festeggiati i significativi traguardi di matrimonio di ben 11 coppie del paese. A rinnovare le loro promesse d’amore sono stati: Kevin Gaspard e Jasmine Berger (5 anni), Alberto Curtaz e Angela Talarico (15 anni), Mirko Tinarelli e Daniela Bordet (35 anni), Piero Thiebat e Santina Foy (40 anni), Giorgio Berger e Maria Sorasio (40 anni), Danilo Gens e Mara Bionaz (40 anni), Graziano Grosjacques e Carla Curtaz (45 anni), Marino Pasquettaz e Pierangela Foy (45 anni), Renzo Lévêque e Bruna Vuillermin (55 anni), Bruno Usai e Alessandra Perret (55 anni). Durante l’omelia, il parroco don Maurizio Pellizzari, riprendendo con profonda riflessione le parole della preghiera di Colletta, ha voluto sottolineare il valore fondamentale della libertà all’interno della coppia, che deve basarsi sempre sul rispetto reciproco e sull’assenza di qualsiasi forma di prevaricazione. Al termine della Messa, don Maurizio ha rivolto un sentito ringraziamento a tutti i presenti per la loro partecipazione. Il parroco ha evidenziato come la testimonianza di queste coppie rappresenti un segno forte e di speranza, ricordando che, specialmente in un’epoca in cui si avverte spesso una forte carenza di valori morali, l’istituzione della famiglia continua a occupare un posto centrale e prioritario. A ciascuna coppia festeggiata è stata consegnata una pergamena ricordo e un dono simbolico di grande valore spirituale: un sapone di Aleppo, acquistato la scorsa estate presso i missionari di Terra Santa. La giornata di festa e condivisione si è poi conclusa in un clima sereno e conviviale con un rinfresco nei locali parrocchiali. Al termine della Messa il parroco ha anche ringraziato Luciana Brunello, Sara De Pisapia, Simona Gaspard e Roberto Gaspard che con grande cura e disponibilità hanno collaborato all’organizzazione dell’evento e alla preparazione del rinfresco.