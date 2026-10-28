Una festa in musica per i 75 anni del Coro Verrès

VERRÈS (qdn) La Collegiata di Saint Gilles – dove tutto ha avuto inizio – ha accolto domenica scorsa, 18 ottobre, i festeggiamenti per i 75 anni di attività del Coro Verrès. Proprio un gruppo di giovani della cantoria parrocchiale che si ritrovavano nella chiesa del paese ebbe infatti l’idea di dare vita a un coro, che fu fondato ufficialmente nel 1951. Tra quei giovani c’era il primo maestro Giuseppe “Pino” Cerruti, che lo ha diretto per 47 anni. Dal 1998 il Coro Verrès è invece diretto dal maestro Albert Lanièce. Dopo aver costruito la propria identità a partire dal repertorio della tradizione popolare delle valli alpine, arricchendolo nel tempo con armonizzazioni polifoniche e brani del folklore internazionale, il Coro Verrès ha ottenuto importanti risultati in concorsi nazionali e internazionali.

Domenica è stata una giornata di musica ed emozioni, con la Messa cantata celebrata in Collegiata – alla presenza, tra gli altri, del presidente della Regione Renzo Testolin, del presidente del Consiglio Valle Stefano Aggravi, dell’assessore regionale Giulio Grosjacques e del consigliere segretario Laurent Viérin – seguita da un’altra decina di canti eseguiti in piazza René de Challant. Tanti applausi sono stati tributati all’ultimo fondatore del Coro ancora in vita, Renzo Carli. Si è infine tenuto il pranzo a Villa La Pineta, a Mure di Issogne, con la partecipazione di circa 140 persone. La giornata di festa ha concluso il programma di appuntamenti per i 75 anni di fondazione, sostenuti dal Consiglio Valle, iniziato lo scorso mercoledì 19 agosto con la partecipazione del Coro Verrès al Gran Premio Corale Italiano di Arezzo, il prestigioso concorso che riunisce le migliori formazioni corali vincitrici delle competizioni nazionali aderenti alla rete Feniarco. I festeggiamenti sono proseguiti sabato 26 settembre a Verrès con la rassegna corale alla quale hanno partecipato il Coro Alpi Cozie Valsusa di Susa e la Corale Les Hirondelles di Aosta.