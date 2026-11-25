VERRÈS (qdn) L’altare ligneo della cappella di San Rocco a Verrès tornerà all’antico splendore. Nei giorni scorsi la Giunta regionale ha approvato il finanziamento dell’80 per cento dei costi per il suo recupero: 45.511 euro su un totale di 56.889 euro.

L’iniziativa è partita direttamente da alcuni abitanti del paese, affezionati al luogo di culto che si trova in via Duca d’Aosta, proprio all’ingresso del borgo, e dispiaciuti per il fatto che l’altare appaia annerito e rovinato. Le prime analisi hanno portato a una scoperta positiva: sotto lo strato degradato se ne trova uno più antico e prezioso, sorprendentemente ben conservato.

«L’altare policromo della cappella è comprensivo di 3 sculture lignee del Padre Eterno, di Sant’Egidio e di San Grato e del dipinto su tela centrale raffigurante la Vergine col Bambino in gloria tra i santi Rocco, Grato, Egidio e Sebastiano. – spiega la restauratrice Marta De Marchi di Verrès, che si occuperà del lavoro – La data dell’atto di fondazione della cappella di San Rocco (1681) e la data riportata sulla base delle 2 sculture lignee (1748), permettono di datare l’altare tra la fine del XVII e l’inizio del XVIII secolo, anche se ci sono alcuni elementi decisamente più recenti, come il pannello ligneo frontale della mensa. Tutto l’altare è molto annerito da uno spesso strato di sedimentazione di polvere, residui solidi dei fumi delle candele, colature di cera… si nota però anche subito come le superfici dorate attualmente visibili siano costituite da porporina (una finta doratura a base di polveri metalliche), il che ha lasciato supporre che l’intero altare ad un certo punto fosse stato ridipinto. Sono stati allora eseguiti dei tasselli conoscitivi per indagare gli strati sottostanti: era importante capire non solo la tipologia, ma anche lo stato di conservazione di questi ultimi, per stabilire che tipo di intervento fosse più sensato proporre. Dai tasselli che ho fatto è risultato che al di sotto della porporina la foglia d’oro originale pare essere molto ben conservata. Anche al di sotto delle superfici dipinte si ritrovano i colori originali dell’opera, pure questi apparentemente in ottime condizioni».

«Si può dunque ipotizzare che il motivo dell’intervento di ridipintura sia stato prettamente estetico, piuttosto che dettato dalla necessità di coprire degli strati originali lacunosi e dunque “indecorosi”. – prosegue Marta De Marchi – Considerando questo, e vista la qualità mediocre sia dei materiali che dell’esecuzione artistica di tale ridipintura, peraltro relativamente recente, rispetto alla qualità artistica che caratterizza gli strati originali dell’opera, in accordo con la Soprintendenza ai Beni e alle Attività culturali è stato deciso di non limitare l’intervento alla pulitura delle superfici attualmente visibili, ma di rimuovere le ridipinture, per riportare alla luce i colori e la ricchezza degli strati originali sottostanti».

I lavori dovrebbero iniziare nel 2027 per durare circa 2 anni.